Son Dakika: AK Partiden Kripto Para Vergi Kanunu Teklifi

Özet

  • AK Parti’nin sunduğu kanun teklifi kripto para alım, satım ve transfer işlemlerinde '10 binde 3 oranında' “Kripto Varlık İşlem Vergisi” uygulanmasını öneriyor.
  • Kripto varlıklarla ilgili işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden her çeyrekte yüzde 10 oranında vergi kesintisi yapılacak.
  • Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan platformlar dışında gerçekleştirilen kripto varlık işlemlerinden elde edilen gelirler, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları Mart ayına da düşüşle başladı ancak tek sorun bu değil. Küresel regülasyon çalışmaları devam ederken vergilendirme adımları da atılıyor. AK Parti milletvekilleri tarafından bugün sunulan ekonomiye ilişkin kanun teklifinde kripto paralar için önemli detaylar var.

Kripto Para Vergi Tasarısı

Kripto para platformları aracılığıyla yapılan alım, satım, transfer işlemleri bugün sunulan tasarıya göre kripto varlık işlem vergisine tabi olacak. Teklife göre işlemlerden on binde 3 oranında vergi alınacak. Düzenlemenin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanun hükümleri geçerli olacak ve verginin mükellefi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.

Ayrıca kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı kapsamına alınması ve ticari işletmeye dahil kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Teklifle birlikte Gelir Vergisi Kanunu’na “Kripto varlıkların vergilendirilmesi” başlıklı madde eklenecek. Buna göre kripto varlıklarla ilgili işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden her çeyrekte yüzde 10 oranında vergi kesintisi yapılacak.

