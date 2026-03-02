Bitcoin Kayıpları Ve Bithumb Hatası Güney Kore’de Kripto Denetimini Sıkılaştırıyor

Güney Kore’de son dönemde yaşanan dijital varlık kayıpları ve borsalardaki ciddi sistemsel hatalar, kamu kurumlarında tutulan kripto paralara yönelik gözetim uygulamalarını gündeme taşıdı. Özellikle polisin el koyduğu Bitcoin’lerin kaybolması ve Bithumb borsasında gerçekleşen büyük muhasebe hatası, bu alanda denetimin yetersizliğiyle ilgili endişeleri artırdı.

Kamu Kurumlarında Kripto Yönetimi İçin Denetim Başlatıldı

Bu gelişmelerin ardından Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol, devlet kurumlarında el konulan kripto varlıklarının depolanması ve gözetim süreçlerinin acilen incelenmesine karar verdi. İnceleme kapsamına vergi tahsilatı, soruşturmalar ve suç gelirlerine yönelik el koyma süreçlerinde elde edilen tüm dijital varlıklar dahil edildi.

Koo, Mali Hizmetler Komisyonu ile Finansal Denetim Servisi gibi düzenleyici kurumların da bu inceleme sürecine katılacağını açıkladı. Kamu kurumlarının kripto varlıklarını nasıl sakladığı, yönettiği ve kayda aldığı tüm aşamalar detaylı şekilde değerlendirmeye alınacak.

Maliye Bakanı, dijital varlıklara yönelik güvenlik önlemlerinin hızla güçlendirileceğini belirtti ve bunun kamuya yönelik bir öncelik olduğunu vurguladı.

“Vergi borçlularından el konulan veya kamu kurumlarının elinde bulunan dijital varlıkların yönetimini ve mevcut güvenlik uygulamalarını hızlıca gözden geçirip, yeni önlemleri devreye alacağız.”

Poliste Kayıp Bitcoin Ve Bithumb Hatası Tartışma Yarattı

Reform taleplerini hızlandıran ilk adım, Seul’ün Gangnam bölgesi polisinin 22 Bitcoin’e erişimini kaybetmesi oldu. Olay, varlıkların 2022 yılında yaklaşık 1,4 milyon dolar değerindeyken kamuya duyurulmadan üçüncü taraf bir şirkete devredildiğini ve dijital anahtarların verilmediğini ortaya çıkardı. Kayıp uzun süre gizli tutulsa da son açıklamalarla birlikte kamuoyunda ciddi eleştiriler gündeme geldi.

Ayrıca, kaybolan Bitcoin’lerle bağlantılı olduğu iddia edilen rüşvet şüphesiyle iki kişi tutuklandı ve adli soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı olarak Bithumb borsasında yaşanan muhasebe hatası ise kullanıcı hesaplarına yanlışlıkla çok yüksek miktarda Bitcoin aktarılmasına neden oldu. Hata, düzeltilmeden önce yaklaşık 40 milyar dolarlık sanal bir bakiye oluşturdu.

Finansal düzenleyiciler, Bithumb’daki hatanın erken tespit edilememesi nedeniyle eleştiriyle karşılaştı. Bu durum, dijital varlık platformlarının daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiği yönündeki beklentileri artırdı.

Koo Yun-cheol, devletin kripto paralara yatırım yapmadığını, elindeki dijital varlıkların yalnızca yasal işlemler yoluyla elde edildiğini vurguladı. Bu varlıkların, çoğunlukla vergi uygulamaları ve adli çalışmalar kapsamında ele geçirildiğinin altını çizdi.

Son yaşananlar, kamu kurumlarının dijital varlıkların yönetiminde ciddi teknik ve idari eksikleri olduğunu ortaya koydu. Kripto paraların güvenli saklanması ve izlenmesi için daha güçlü teknik çözümlere ve denetim standartlarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Sürdürülen soruşturmaların, ileriye dönük yasal düzenlemeler ve uygulama standartlarında değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.