Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

2 Mart: Türkiye Kripto Para Vergi Yasasının Tüm Detayları

Özet

  • Kripto paralardan vergi alınabilmesi için 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı "Konaklama Vergisi ve Kripto Varlık İşlem Vergisi" şeklinde değiştirilecek.
  • Yatırımcılar 2 vergi ödeyecek. Alım, satım ve transferlerden "on binde 3" vergi alınacak. Kazançlar her çeyrekte hesaplanıp %10 vergi borsalar tarafından tahsil edilecek. Borsa dışı kazançlarda beyan şart.
  • Haziran, Temmuz ayına kadar vergilerin devreye alınması bekleniyor. Geçmişe dönük kazançlar bu yasa kapsamında (vergi kanununa göre) vergilendirilmeyecek.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün AK Parti 48 milletvekilinin imzasıyla kripto paraları da ilgilendiren önemli bir kanun teklifi sundu. Son dakika olarak ilk dikkat çeken önemli detaylarının özetini paylaşmıştık ancak şimdi tüm maddeleri ele alacağız. Kripto paralarla ilgili şimdiye kadar Türkiye’de gördüğümüz en önemli vergi adımı bu.

İçindekiler
1 Kanun Teklifinin Gerekçesi
2 Kripto Paralara Vergi
3 Ne Zaman Yasalaşacak?

Kanun Teklifinin Gerekçesi

Gerekçe bölümünde açıkça “vergi dışında kalan alanların kapsama alınması” motivasyonundan bahsediliyor. Yani kripto paraların uzun süredir beklediği ancak yatırımcıların rahatsız olduğu vergilendirme aşaması Türkiye için de başlıyor.

Aksaray MV Hüseyin ALTINSOY ve Elazığ MV Ejder AÇIKKAPI tasarının ilk imza sahipleri. Tasarıda Vakıf Üniversitelerinden bahis reklamlarına kadar çok fazla detay var yani kripto para özelinde bir tasarı değil. Kanun değişikliği teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu dahil toplam 4 komisyona ulaştırıldı. Buradaki çalışmaların ardından oylamaya gidilecek.

Kripto Paralara Vergi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesine kripto varlıklar eklenecek ve böylece kriptodan elde edilen gelirler vergilendirilebilecek.

“Madde ile Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlıkların alım satım kazançları ile kira, faiz ve benzeri diğer kripto varlık gelirlerinin nihai olarak tevkif yoluyla vergilendirilmesine. Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş platformlar dışında gerçekleşen işlemlerden elde edilen kripto varlık gelirlerinin ise beyan yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca, madde ile platformlarca yapılan tevkifattın ticari kazanç mükellefleri hariç tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlar için nihai vergileme olması sağlanmakta, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da tam veya dar mükellef olmasının, vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmamasın, vergiden muaf olup olmamasın yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği hususu düzenlenmektedir.” – Kanun Teklifi

Kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı kapsamına alınması sağlanacak. Ayrıca ticari işletmeye dahil kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılması yönünde, ihtiyaç duyulan ibare de kanun maddesine ekleniyor.

Kripto paralardan vergi alınabilmesi için 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Konaklama Vergisi ve Kripto Varlık İşlem Vergisi” şeklinde değiştirilecek. Bu maddeye göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak.

  • Verginin mükellefi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.
  • Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde üç oranında uygulanacak.
  • Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacak.
  • Bir aya ait kripto varlık işlem vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek.

6362 sayılı Kanuna tabi olan platformlar dışında gerçekleştirilen kripto varlık işlemlerinden elde edilen gelirler, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Kripto varlık işlemlerinden doğan zararlar, yalnızca bu varlıklardan elde edilen kazançlardan mahsup edilebilecek. Kripto para borsaları her 3 ayda bir kripto işlemlerinden elde edilen kazançlardan %10 vergi kesintisi yapacak.

Yani 2 vergi karşımıza çıkıyor.

  1. On binde 3 oranında alım, satım, transfer vergisi. Bu çok cüzi bir rakam.
  2. Her 3 ayda bir kazançlardan alınacak %10 kazanç vergisi.

Zarar mahsubu sadece takvim yılı içinde mümkün ve %10 rakamı tahmin edilenin çok ötesinde. Bu yüzden Türkiye’deki kripto para yatırımcıları durumdan memnun olmayacaktır.

Ne Zaman Yasalaşacak?

Kripto varlık işlem vergisi ve %10’luk tevkifata (kazanç vergisine) ilişkin maddeler (1, 3, 4, 5. maddeler) kanun yayımlandıktan sonraki ikinci aybaşında yürürlüğe girecek. Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu (Esas Komisyon) ile tali komisyonlarda görüşülecek burada maddelere son halleri verilecek. Bu süreçte %10’luk vergiyle ilgili iyileştirme olabilir ancak paket düzenleme olduğu için kripto özelinde çok vakit ayrılacak gibi de görünmüyor.

Komisyondan geçen metin TBMM Genel Kurulu’na gelir. Önce tümü, sonra maddeleri tek tek oylanır. Ardından Cumhurbaşkanı 15 gün içinde imzalar ve Resmî Gazete’de yayımlatır. Yasanın Bahar veya Yaz 2026 döneminde yasalaşması muhtemeldir. Eğer Mart veya Nisan ayı içinde yayımlanırsa, kripto vergilerinin uygulanmaya başlaması (ikinci aybaşı kuralı nedeniyle) Haziran veya Temmuz 2026’yı bulacak.

Peki yasalaşmadan önceki işlemler için vergilendirme olacak mı? Teklifin 18. maddesi, verginin “yayımını izleyen ikinci aybaşında” başlayacağını açıkça belirtmektedir. Bu, kanun çıkmadan önceki kazançlarınızın bu yasaya tabi olmayacağı anlamına geliyor. Vergi hukukunda “geriye yürümezlik” esastır. Yeni bir vergi düzenlemesi, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olay ve işlemlere uygulanabilir. 2026 itibarıyla mevcut kanunlar çerçevesinde bireysel yatırımcılar için bir kripto vergisi yükümlülüğü bulunmadığından, bu yasa çıkana kadar elde edilen kazançlar mevcut muafiyet kapsamında görülecektir nitekim girişte de bahsettiğimiz üzere çalışmanın amacı “vergilendirilmemiş alanları vergilendirmek” olarak ifade ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Altcoin Güvenliği: Güney Kore Vergi Dairesi’nde İki Ayrı Kripto Varlık Hırsızlığı

Son Dakika: AK Partiden Kripto Para Vergi Kanunu Teklifi

ABD Mahkemesi, Binance Hakkındaki Toplu Davanın Tahkim Yerine Mahkemede Devamına Karar Verdi

CLARITY Yasası’nda Stablecoin Faizi Anlaşmazlığı ABD Senatosu’nda Süreci Tıkıyor

Paxful’a 4 Milyon Dolarlık Ceza: Kripto Sektörü İçin Önemli Uyarılar

Minnesota’da Kripto Para ATM’lerine Tamamen Yasak Getiren Yasa Tasarısı Gündemde

SEC, Özel Piyasalara Perakende Erişimi Tartışmak Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleyecek

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Kayıpları Ve Bithumb Hatası Güney Kore’de Kripto Denetimini Sıkılaştırıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Ve XRP Topluluğu X Platformundaki Yeni Reklam Etiketi Kuralını Tartışıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
STABILCOIN
ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
BLOCKCHAIN
Lost your password?