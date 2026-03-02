Bitcoin Ve XRP Topluluğu X Platformundaki Yeni Reklam Etiketi Kuralını Tartışıyor

X platformu, ücretli ortaklık kurallarına yönelik yaptığı güncelleme ile kripto para ekosisteminde tartışma başlattı. Platformun kripto ve finans reklamlarını kısa süreliğine kısıtladığı izlenimi oluşsa da, şirket yöneticileri bu değişikliğin bir hata sonucu gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kripto paralar ile ilgili projelerin reklamlarının X’te paylaşılmaya devam edeceği ifade edildi.

X’te Kripto Reklamlarına Yeni Etiket

Yapılan düzenlemeye göre, artık kripto projelerinin ve finans ürünlerinin tanıtımını içeren reklamlar “ücretli ortaklık” etiketiyle sunulacak. Daha önce bu tip içeriklerde reklam olduğunu açıkça belirten bir etiket çoğu zaman kullanılmıyordu ve bu durum kullanıcıların sponsorlu içerikleri tespit etmesini zorlaştırıyordu. Yeni uygulama ile platformdaki kripto reklamlarında şeffaflık hedefleniyor.

XRP Topluluğunda Deneme Ve Mizahi Yaklaşım

Güncellenen reklam etiketi sistemi, XRP topluluğu içinde kısa sürede gündem yarattı. XRP destekçisi Cobb takma adlı kullanıcı, platformda Ripple şirketine yönelik övgü içeren bir paylaşım yaparak yeni sistemin işleyişini test etti. Bu paylaşımın ardından Ripple’ın önde gelen isimlerinden biri olan David Schwartz esprili bir yanıt verdi.

David Schwartz, Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu olarak şirketin blockchain ve ödeme sistemleri alanındaki yenilikçi çalışmalarını yönlendiriyor. Kripto para dünyasında etkin bir figür olan Schwartz’ın yanıtı, yine otomatik olarak “ücretli ortaklık” etiketiyle işaretlendi. Toplulukta bu etiketin her türlü içeriğe koşulsuz uygulanmasının zaman zaman mizahi sonuçlar doğurduğu değerlendirildi.

I could not agree more!

Özellikle XRP topluluğunda yaşanan bu durum, güncellenen kural ve etiketlerin bağlamdan bağımsız biçimde uygulanmasının, içerik yorumunu karmaşıklaştırabileceğini ortaya koydu.

Dijital Reklamda Şeffaflık Baskısı Artıyor

Kripto para reklamlarına yönelik yeni etiketleme yaklaşımı, sektörde son dönemde reklamların daha şeffaf ve açıklayıcı olması yönündeki baskıların artığı bir dönemde gündeme geldi. Dijital platformlar ve arama motorları, özellikle riskli finansal ürünlerde yanıltıcı reklamları azaltmak için çeşitli önlemler alıyor.

Google’ın uyguladığı “Your Money, Your Life” standardı gibi düzenlemeler, finansal içeriklerin daha sıkı denetlenmesini sağlıyor. Bu kapsamda, reklam olduğu açıkça belirtilmeyen sponsorlu içerikler için platformların daha dikkatli olması bekleniyor.

Öte yandan, XRP Ledger Foundation kendi geliştirdiği blok zincirde henüz aktif olmayan bir eklemede kritik bir güvenlik açığını tespit ederek gidermeyi başardığını bildirdi. Bu müdahale, olası büyük ölçekli istismarların önüne geçilmesini sağladı.