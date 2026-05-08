Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin opsiyonlarında 6 milyar dolarlık pozisyonun yarısı yüksek riskli stratejilere bağlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin opsiyonlarında 6 milyar dolarlık pozisyonun yarısı yüksek riskli stratejilere bağlı.
  • 🟠 Profesyonel yatırımcılar, Bitcoin’de olası fiyat düşüşleri için satım opsiyonlarında yüzde 9 prim ödüyor.
  • 🔍 Hem alım hem satımda uç fiyat hedeflerinde açık pozisyonlar eşit seviyede.
  • ⚡ Kritik durum: Yıl sonu yaklaşırken $BTC için hem aşırı iyimser hem de aşırı kötümser bahisler dikkat çekiyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin yatırımcıları yıl sonu opsiyon vadesi için heyecanlı bir bekleyiş içinde. 25 Aralık’ta sona erecek olan Bitcoin opsiyonlarında toplam 6 milyar dolarlık açık pozisyon bulunuyor. Son dönemde, yılın en düşük seviyesi olan 60.130 dolardan yüzde 33’lük bir yükseliş kaydeden Bitcoin için, bu yükseliş alım yönlü opsiyonlara olan ilgiyi yeniden artırdı.

İçindekiler
1 Alım ve satım opsiyonlarında dengesizlik
2 Profesyonel yatırımcılar ne bekliyor?
3 Pozisyon dağılımında sadeleşme mümkün

Alım ve satım opsiyonlarında dengesizlik

Deribit borsası, Aralık vadeli Bitcoin opsiyonlarında yüzde 92’lik piyasa payına sahip ve 5,5 milyar dolarlık açık pozisyon barındırıyor. Ancak, vade tarihinde gerçekleşecek net değerin bu miktardan çok daha düşük olması bekleniyor. Çünkü yüksek hacimli işlemlerin büyük kısmı, uç senaryolara karşı koruma amacıyla veya nötr stratejiler çerçevesinde yapıldı.

Piyasanın dikkatini çeken önemli bir unsur, 115.000 dolar ve üzerini hedefleyen alım (call) opsiyonlarında açık pozisyonun 1,85 milyar dolara ulaşmış olması. Benzer şekilde, 55.000 dolar altı fiyatları hedefleyen satım (put) opsiyonlarının toplam açık pozisyonu da 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yani, yüksek riskli ve gerçekleşmesi düşük görülen pozisyonlar alıcılar ve satıcılar tarafında neredeyse eşit oranda yer alıyor.

Put opsiyonlarında yüzde 9 oranında daha yüksek prim oluşması, profesyonel yatırımcıların olası bir Bitcoin fiyat düşüşüne karşı temkinli olduklarını gösteriyor.

Deribit verilerine göre, alım ve satım opsiyonları arasındaki makas beklendiği kadar geniş değil. Call opsiyonundaki iyimserlik fazla görünse de, satım opsiyonlarındaki yüksek tutarlar piyasada hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü sert dalgalanma beklentisinin canlı olduğunu ortaya koyuyor.

Profesyonel yatırımcılar ne bekliyor?

Opsiyon eğim metriği (skew), piyasadaki profesyonel oyuncuların yukarı ve aşağı yönlü fiyat riskini nasıl gördüğünü anlamada önemli bir ölçüt olarak takip ediliyor. Normal şartlarda bu gösterge -6 ila +6 aralığında seyrederken, mevcut durumda satım opsiyonları, eşdeğer alım opsiyonlarına göre yüzde 9 primli işlem görüyor.

Bu tablo, yatırımcıların orta derecede bir fiyat düşüşü riski algıladığını gösteriyor. Buna karşın, Bitcoin’in son haftalarda 80.000 dolara kadar tırmanması, genel piyasa iyimserliğinde büyük bir değişim yaratmadı.

Öte yandan, 120.000 dolar hedefli call opsiyonu almak isteyen yatırımcılar için ise ücret görece düşük kalıyor. 7 Mayıs tarihli Deribit fiyatlamasında, bir tam Bitcoin’i 120.000 dolar veya daha yüksek fiyattan alma hakkı için ödenmesi gereken prim 2.202 dolar seviyesinde.

Pozisyon dağılımında sadeleşme mümkün

Tüm bu hareketlilik, uç fiyat hedeflerinin hem olumlu hem de olumsuz senaryolar için popülerleştiğine işaret ediyor. Açık pozisyonların yaklaşık yarısı her iki tarafta da düşük olasılıklı stratejilerden oluşuyor. Analistler, özellikle yıl sonuna doğru, spekülatif işlemlerin hacminde bir daralma görebileceğimizi değerlendiriyor.

Sonuç olarak, 1,85 milyar dolarlık call opsiyon açık pozisyonu, Bitcoin yatırımcılarının fazla iyimserliğiyle tek başına açıklanamaz. Piyasadaki opsiyon dağılımları, uzun vadede ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Iren 2026 ilk çeyrekte 247,8 milyon dolar zarar açıkladı NVIDIA ile 3,4 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması duyuruldu

Kurumsal yatırımcılar kripto paralara ilgiyi artırdı Bitcoin ETF’leriyle 3.9 milyar dolar giriş sağlandı

ABD hükümeti 328.372 Bitcoin rezervini açıklamaya hazırlanıyor

Bitcoin 79.800 dolara geriledi, haftalık ETF girişleri yılın zirvesinde

Strategy’nin Bitcoin alımları 2026’da 30 milyar dolara ulaşıyor STRC ile temettü ödemesi için satış planı gündemde

Strategy BTC’yi temettü için kısmen satabilir Saylor finansman modelini duyurdu

Bitcoin 79.000 doların altına indi kısa vadeli yön arayışı sürüyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 82 bin dolar direncinde testte; Toncoin ve Ethereum’da teknik sinyaller karışık
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 82 bin dolar direncinde testte; Toncoin ve Ethereum’da teknik sinyaller karışık
TONCOIN (TON)
Iren 2026 ilk çeyrekte 247,8 milyon dolar zarar açıkladı NVIDIA ile 3,4 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması duyuruldu
BITCOIN (BTC)
Kurumsal yatırımcılar kripto paralara ilgiyi artırdı Bitcoin ETF’leriyle 3.9 milyar dolar giriş sağlandı
BITCOIN (BTC)
Kurumsal ödemeler ve yapay zeka işlemleri stablecoin büyümesini hızlandırıyor
Ekonomi STABILCOIN
Solv Protocol 700 milyon dolarlık Bitcoin varlığını Chainlink CCIP’ye taşıyor
CHAINLINK (LINK)
Lost your password?