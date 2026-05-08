Bitcoin opsiyonlarında 6 milyar dolarlık pozisyonun yarısı yüksek riskli stratejilere bağlandı

Bitcoin yatırımcıları yıl sonu opsiyon vadesi için heyecanlı bir bekleyiş içinde. 25 Aralık’ta sona erecek olan Bitcoin opsiyonlarında toplam 6 milyar dolarlık açık pozisyon bulunuyor. Son dönemde, yılın en düşük seviyesi olan 60.130 dolardan yüzde 33’lük bir yükseliş kaydeden Bitcoin için, bu yükseliş alım yönlü opsiyonlara olan ilgiyi yeniden artırdı.

Alım ve satım opsiyonlarında dengesizlik

Deribit borsası, Aralık vadeli Bitcoin opsiyonlarında yüzde 92’lik piyasa payına sahip ve 5,5 milyar dolarlık açık pozisyon barındırıyor. Ancak, vade tarihinde gerçekleşecek net değerin bu miktardan çok daha düşük olması bekleniyor. Çünkü yüksek hacimli işlemlerin büyük kısmı, uç senaryolara karşı koruma amacıyla veya nötr stratejiler çerçevesinde yapıldı.

Piyasanın dikkatini çeken önemli bir unsur, 115.000 dolar ve üzerini hedefleyen alım (call) opsiyonlarında açık pozisyonun 1,85 milyar dolara ulaşmış olması. Benzer şekilde, 55.000 dolar altı fiyatları hedefleyen satım (put) opsiyonlarının toplam açık pozisyonu da 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yani, yüksek riskli ve gerçekleşmesi düşük görülen pozisyonlar alıcılar ve satıcılar tarafında neredeyse eşit oranda yer alıyor.

Put opsiyonlarında yüzde 9 oranında daha yüksek prim oluşması, profesyonel yatırımcıların olası bir Bitcoin fiyat düşüşüne karşı temkinli olduklarını gösteriyor.

Deribit verilerine göre, alım ve satım opsiyonları arasındaki makas beklendiği kadar geniş değil. Call opsiyonundaki iyimserlik fazla görünse de, satım opsiyonlarındaki yüksek tutarlar piyasada hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü sert dalgalanma beklentisinin canlı olduğunu ortaya koyuyor.

Profesyonel yatırımcılar ne bekliyor?

Opsiyon eğim metriği (skew), piyasadaki profesyonel oyuncuların yukarı ve aşağı yönlü fiyat riskini nasıl gördüğünü anlamada önemli bir ölçüt olarak takip ediliyor. Normal şartlarda bu gösterge -6 ila +6 aralığında seyrederken, mevcut durumda satım opsiyonları, eşdeğer alım opsiyonlarına göre yüzde 9 primli işlem görüyor.

Bu tablo, yatırımcıların orta derecede bir fiyat düşüşü riski algıladığını gösteriyor. Buna karşın, Bitcoin’in son haftalarda 80.000 dolara kadar tırmanması, genel piyasa iyimserliğinde büyük bir değişim yaratmadı.

Öte yandan, 120.000 dolar hedefli call opsiyonu almak isteyen yatırımcılar için ise ücret görece düşük kalıyor. 7 Mayıs tarihli Deribit fiyatlamasında, bir tam Bitcoin’i 120.000 dolar veya daha yüksek fiyattan alma hakkı için ödenmesi gereken prim 2.202 dolar seviyesinde.

Pozisyon dağılımında sadeleşme mümkün

Tüm bu hareketlilik, uç fiyat hedeflerinin hem olumlu hem de olumsuz senaryolar için popülerleştiğine işaret ediyor. Açık pozisyonların yaklaşık yarısı her iki tarafta da düşük olasılıklı stratejilerden oluşuyor. Analistler, özellikle yıl sonuna doğru, spekülatif işlemlerin hacminde bir daralma görebileceğimizi değerlendiriyor.

Sonuç olarak, 1,85 milyar dolarlık call opsiyon açık pozisyonu, Bitcoin yatırımcılarının fazla iyimserliğiyle tek başına açıklanamaz. Piyasadaki opsiyon dağılımları, uzun vadede ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ortaya koyuyor.