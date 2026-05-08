BitMine 101 bin ETH’yi haftalık alımla geçti, toplam 5 milyon ETH’ye ulaştı

Blockchain sektöründe faaliyet gösteren BitMine Immersion Technologies, Ethereum alımlarında hızlı bir büyüme kaydetti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Miami’de gerçekleştirilen Consensus konferansında yaptığı konuşmada, ellerindeki Ethereum miktarının kısa sürede toplam arzın yüzde 5’ine dayanması nedeniyle ETH satın alma hızını azaltabileceklerini ifade etti. BitMine, yaklaşık on ay gibi kısa bir sürede toplam ETH arzının yüzde 4’ünden fazlasını portföyüne ekledi.

BitMine’ın ETH biriktirme stratejisi

Şirketin “%5” adını verdiği bu birikim hedefi, başlangıçta beş yıllık bir süre olarak öngörülmüştü. Ancak haftalık 100 bin ETH civarında yapılan alımlar sayesinde, hedefe tahmin edilenden çok daha hızlı yaklaşıldı. BitMine, sadece bir hafta içinde 101 bin 901 ETH satın alarak toplam varlığını 5 milyon 78 bin 386 ETH’ye çıkardı. Bu miktarın yaklaşık 11,75 milyar dolarlık bir değere ulaştığı belirtiliyor.

Tom Lee, konferansta yaptığı sunumda,

“Bu birikim oranı oldukça etkileyici. Sadece on ayda 5 milyon ETH seviyesine ulaştık. Bundan sonra alım hızımızı düşüreceğiz, çünkü %5’e bu kadar hızlı ulaşmak istemiyoruz”

değerlendirmesinde bulundu. Lee ayrıca, şirketin yüzde 5 hedefini altı hafta içinde aşabileceğini de vurguladı.

Şirket yöneticisi, bu dönemin ardından Ether birikimine daha sakin bir şekilde devam ederek, diğer kripto varlıklar ve yatırım fırsatlarına da odaklanacaklarını belirtti. BitMine, Ethereum’un yanı sıra farklı sektörlerdeki girişimlere de yatırım yapıyor. Şirket, Amerika merkezli Ethereum staking altyapısı Made in America Validator Network’ü (MAVAN) hayata geçirirken, aynı zamanda MrBeast’in Beast Industries ve Eightco gibi girişimlere de ortak oldu.

BitMine’ın finansal durumu ve hisseleri

BitMine, geçtiğimiz çeyrekte 3,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Buna karşılık, özkaynak artışı ile toplam ödenmiş sermayesini 10 milyar doların üzerine taşıdı. Yalnızca altı ayda çıkarılmış hisse sayısı ikiye katlanarak 232 milyon adetten 494 milyona çıktı. Bu sermaye artışının büyük bölümü doğrudan Ethereum alımlarında kullanıldı.

Şirket 12 Nisan’da ortalama 2 bin 206 dolar fiyatla 4 milyon 870 bin ETH alımı gerçekleştirdi ve küresel ölçekte en büyük kurumsal ETH sahibi unvanını elde etti. BitMine, bu sonucu ile kripto sektöründe Bitcoin merkezli büyük portföylerle tanınan Strategy şirketinden sonra, en fazla dijital varlık tutan kurum durumuna yükseldi.

ETH fiyatında yaşanan son dalgalanmalara rağmen, şirketin toplam pozisyonu alınan ortalama maliyetin üzerinde kalarak kârlılığını korudu. ETH, habere göre 2 bin 287,90 dolardan işlem görürken, CryptoAppsy verilerine göre bu seviye şirketin alış fiyatının yaklaşık yüzde 5 üzerinde. Ancak yılın ilk aylarında ETH’deki gerileme, BitMine’ın gelir tablosunda 3,78 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarara yol açtı.

Kurumsal ilgide artış ve piyasa dinamikleri

BitMine, son dönemde Ethereum piyasasında kurumsal yatırımcıların da artan ilgisini temsil ediyor. Şirket, kısa sürede 10 milyar dolardan fazla eşit sermaye artırarak kendisine ait hisse sayısını katladı. 2024’te kaydedilen büyüme hızı ve ETH birikimi, şirketin portföy stratejisinin merkezi haline geldi.

Analistlere göre, ETH fiyatlarında son çeyrekte yaşanan düşüş geçici kayıplara yol açsa da, şirketin maliyet tabanı ile mevcut fiyat arasındaki fark kârlılığı sürdürülebilir kılıyor. Son bir haftada BitMine tarafından yapılan satın alımlar, şirketin uzun vadeli pazar stratejisini destekliyor.

Lee, mevcut tabloyla ilgili, “Risk ile getiri arasındaki denge bizim açımızdan cazip görünüyor. Kripto, staking ve hisse yatırımlarımızda çeşitliliği koruyoruz” yorumunu aktardı.

Son olarak, 7 Mayıs’ta BitMine hisseleri yüzde 4 düşüşle 22,01 dolardan kapanırken, geçtiğimiz ay toplamda yüzde 9 değer kazanmıştı. Buna karşın, hisse senedinin zirve seviyesi olan 161 dolardan yüzde 86 geride seyrediyor. Şirket, ETH piyasasında aktif alımlarına devam ederek blockchain ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.