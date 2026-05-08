Block hisseleri, ilk zararına rağmen analist beklentilerini aşan Q1 bilançosuyla %7,9 arttı

Jack Dorsey’nin kurduğu ödeme şirketi Block, 2024 yılının ilk çeyreğinde analist tahminlerini geride bırakmasına rağmen, üç yıl aradan sonra ilk kez zarar açıkladı. Duyurulan mali sonuçların ardından, şirket hisseleri mesai sonrası işlemlerde %7,9 değer kazanarak 75,70 dolara yükseldi.

Beklentileri aşan bilanço

Block, yılın ilk çeyreğinde hisse başına 85 sent kâr elde etti. Bu rakam piyasa analistlerinin öngörülerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti; Zacks’in konsensüs beklentisi 68 sent olarak açıklanmıştı. Son dört çeyrekte şirket, iki kez piyasa beklentilerinin üstünde sonuçlar duyurdu.

Bu çeyrek raporu, %25,68 oranında bir kâr sürprizi anlamına geliyor.

Bütün bunlara rağmen Block’un çeyreklik net zararı 309 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu zararın 172,8 milyon dolarlık kısmını ise şirketin bilançosunda bulunan 8.883 adet Bitcoin’e uygulanan değer düşüklüğü oluşturdu. Bitcoin’in üç aylık dönemde %23,8 oranında değer kaybetmesi, bu açıdan belirleyici oldu.

Bitcoin odaklı ödeme stratejisi

Jack Dorsey, Bitcoin’in günlük ödemelerde daha fazla kullanılması için şirketin stratejisini bu yönde güçlendirmiş durumda. Block, Nisan ayı sonunda ABD merkezli 800 binden fazla işletmede Bitcoin ile işlem yapılabildiğini duyurdu. Şirket, Bitcoin işlemlerinden doğan gelirlerinin son bir yılda 2,33 milyar dolardan 1,8 milyar dolara gerilediğini belirtti. Gelirdeki bu azalma, Bitcoin piyasasındaki dalgalanmalar ve Cash App uygulamasındaki işlem ücretlerinde yapılan indirimlerle ilişkilendirildi.

Geçen bir yıllık dönemde Block’un brüt kârı %27 artarak 2,9 milyar dolara ulaştı. Bitcoin ödemelerinden elde edilen brüt kâr ise Cash App tarafında 63 milyon dolar olarak ölçüldü. Block’un bir diğer finansal ürünü olan Square ise bu alanda kayda değer bir etki yaratmadı.

Block’un güçlü bir çeyrek geçirdiği ve öngörülerini yukarı yönlü revize ettiği belirtildi.

Yenilikçi adımlar ve maliyetler

Şirket bu dönemde operasyonel maliyetlerinde önemli bir artış yaşadı. İlk çeyrek harcamaları yıllık bazda %57,2 artış göstererek 3,08 milyar dolara çıktı. Bu yükselişte, Şubat sonunda duyurulan yaklaşık 4.000 kişilik işten çıkarma ve yapay zeka odaklı yapılanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Dorsey’nin açıkladığı yeni strateji kapsamında, iş süreçlerinde daha fazla otomasyon hedefleniyor.

Nisan ayında Block, müşteri güvenini artırmak amacıyla hem şirket varlıkları hem de kullanıcı bakiyeleri için kanıtlanabilir rezerv sistemi başlattı. Ayrıca, Bitkey adını taşıyan, dokunmatik ekranlı yeni bir donanım cüzdanı ve Cash App’e entegre edilen, ödemelerin otomatik olarak Bitcoin’e çevrilmesini sağlayan bir özellik duyuruldu.

Bununla birlikte, Square üzerinden satış yapan işletmelere yönelik %5 Bitcoin iade ödülleri ve günlük 10.000 dolar, haftalık 25.000 dolara yükseltilen müşteri çekim limitleri de Block’un kripto para ödemeleri alanındaki yenilikçi adımlar arasında yer aldı. Operasyonel şeffaflık, müşteri güvenliği ve yenilikçi finans teknolojileri, şirketin son dönemde öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.