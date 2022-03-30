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Bitcoin ATH Nedir? BTC 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 48.000 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra bugün bir düzeltme hamlesi yaptı. 
21:00
30 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son günlerde bir artış performansı yakaladıktan sonra bugün bir düzeltme yaptı. 48.100 dolar üzerine yükselen Bitcoin bugün 46.300 dolar seviyelerine iğne attı. Peki, analistler BTC fiyatı ile ilgili ne düşünüyor ve Bitcoin ATH’si nedir?

Bitcoin ATH’si Nedir?

Bitcoin ATH’si aslında kripto para ekosistemine aşina olanların da bildiği gibi All Time High yani tüm zamanların en yüksek seviyesini ifade etmek için kullanılıyor. Bitcoin ATH seviyesini 10 Kasım 2021’de gördü ve 69.000 dolara kadar yükseldi. Yazının yayına hazırlandığı sırada ise Bitcoin 47.193 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in yeni bir ATH kaydedebilmesi için lider kripto biriminin yaklaşık olarak %32 artış yaşaması gerekiyor. Her ne kadar son birkaç ayda ciddi bir geri çekilme olmuş olsa da analistler her zaman olduğu gibi bu geri çekilmeyi bir düzeltme olarak nitelendiriyor. Bitcoin’de büyük artışların sonrasında gelen bu tip düzeltmeler ise piyasa açısından olumlu olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu düzeltmeler olmazsa BTC fiyatının çok daha sert ve çok daha fazla düşebileceği ifade ediliyor.

Bitcoin Fiyat Beklentileri

Analistler lider kripto para biriminin bir süre konsolide olabileceği konusunda hemfikir gibi görünüyor. Ancak bir kısım analist BTC’nin konsolidasyon sonrasında 38.000 dolara kadar yeni bir düzeltme başlatacağını ifade ederken bazıları da konsolidasyonun yukarı yönlü bir hamle ile kırılacağını ve ilk hedefin de 50.000 dolar olacağını ifade ediyor.

Bu noktada uzman isimler piyasada yaşanacak gelişmelerin önemli olacağını dile getiriyor. Buna ek olarak analistler, 2022 yılında BTC’nin yeni bir ATH kaydedebileceğini de belirtiyor. Ancak burada da analistlerin hemfikir olmadığını belirtmek gerekiyor. Bazı isimler BTC’nin yıl içinde 10.000 dolara kadar gerileme ihtimali olduğunu da ifade ediyor.

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