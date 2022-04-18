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Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün Nisan ayının şimdiye kadarki en düşük seviyelerini gördü ve 38.500 dolara kadar geriledi.
15:00
18 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Bitcoin fiyatı bugün 38.500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Grafiklere göre bu seviyeler Bitcoin için Nisan ayının en düşük seviyesini oluşturuyor. Peki, BTC fiyatı neden düştü ve kimler satış yaptı?

Vergiler ve Hisse Senetleri

Elde edilen bilgilere göre Bitcoin fiyatındaki son düşüş vergi ile ilgili satışlardan kaynaklanıyor gibi görünüyor. ABD’li yatırımcıların 2021 vergi beyannamesi veya vergiyi dosyalamaları ve ödemeleri için bugün son gün. Buna ek olarak geçtiğimiz yılda da benzer bir durum yaşanmış ve 1 Ocak ile 15 Nisan arasında piyasada satış baskısı görülmüştü.

Öte yandan kantitatif ticaret firması ve likidite sağlayıcısı Folkvang Trading’in CIO’su Jeff Anderson, Telegram’dan yaptığı açıklamalarda yaşanan son düşüşlerde kesinlikle vergi ile ilgili satışların rol oynadığını ifade etti ama “Zayıflığın ne kadarının yaklaşmakta olan vergi son tarihine bağlı olduğunu tam olarak söylemek zor.” eklemesini de yaptı.

Bunlara ek olarak Babel Finance’in türev başkanı George Liu’ya göre Bitcoin’in giderek daha fazla şekilde hisse senetleri ile korele bir şekilde ilerlemesi de BTC fiyatının düşüşünün arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Bu noktada yaptığı açıklamalarda Liu, “Vergi sorunu piyasalarda zaten biliniyor ve bekleniyordu, bu nedenle bunu mevcut fiyat düşüşü için belirleyici bir faktör olarak görmüyoruz.” sözlerini kullandı.

Ayrıca kripto hizmetleri sağlayıcısı Amber Group da benzer bir görüşü dile getirerek, “Zayıf makro koşullarla ilgili çok şey var. Hisse senetlerine ve Nasdaq’a (teknoloji ağırlıklı endekse) ve gerçek getirilerdeki artışa bakın.” sözlerini kullandı.

Kimler Satış Yapıyor?

Blockchain verileri, satış baskısının büyük olasılıkla önemli yatırımlara sahip kısa vadeli yatırımcılardan geldiğini gösteriyor. Elde edilen bilgilere göre son günlerdeki satışlar 1 haftalık kripto para birimlerinden geldi.

Dolayısıyla yaşanan son düşüşler satış yapanların kısa vadeli yatırım stratejisini benimseyen yatırımcılardan geldiği ve işleme dahil olan kripto para birimlerinin 1 haftalık kripto para birimleri olduğu görülüyor.

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