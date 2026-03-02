Bitcoin Madencisi Chun Wang’ın Cüzdanından Dev Ethereum ve Stablecoin İşlemleri

Kripto para ekosisteminde köklü bir geçmişe sahip olan Chun Wang’ın kontrolünde olduğu düşünülen bir cüzdanın son dönemde yaptığı yüklü işlemler, piyasada dikkat çekti. Wang, 2013 yılında kurulan ve dünyadaki en eski Bitcoin madencilik havuzlarından biri olan F2Pool’un kurucusu olarak tanınıyor. On-chain analizlere göre, bu cüzdan üzerinden kısa sürede gerçekleşen yüksek hacimli stablecoin yatırımları ve ardından yapılan büyük Ethereum çekimleri mercek altına alındı.

Stablecoin Transferleri ve Binance Üzerinden Oleyn İşlemler

Blokzincir kayıtları, ilgili cüzdanın son 1,5 ayda Binance borsasına yaklaşık 240 milyon dolar değerinde USD bazlı stablecoin yatırdığını gösteriyor. Bu yatırımlar, farklı günlerde ve birçok işlemle gerçekleştirilirken, hepsi halka açık zincirler üzerinde izlenebildi.

Aynı adresten, son iki hafta içinde toplam 67,5 milyon dolar tutarında Ethereum’un Binance’den çekildiği kayıtlara geçti. Bu çekimler toplu işlemler halinde yapılmış ve direkt olarak borsada kalmak yerine özel bir cüzdana aktarılmış durumda.

Blockchain analiz şirketi Arkham’ın dikkati çektiği verilere göre, Chun Wang’la ilişkili adrese bağlı cüzdanın son dönemde yaptığı hem stablecoin yatırımları hem de Ethereum çekimleri, piyasa gözlemcilerinde dikkat uyandırıyor.

İşlemlerin zamanlaması nedeniyle stablecoin yatırımlarının ardından Ethereum çekimlerinin gelmesi, işlemler arasında potansiyel bir bağlantı olduğu yönünde değerlendirmelere yol açtı. Ancak on-chain veriler, stablecoinlerin doğrudan spot piyasadan ETH alımı için kullanıldığına dair kesin bir kanıt sunmuyor.

Ethereum Varlıkları ve Aave Üzerindeki Faaliyetler

Söz konusu çekimlerden sonra önemli bir miktar Ethereum, Aave adlı merkeziyetsiz borç verme protokolüne yatırıldı. Şu anda bu cüzdanda yaklaşık 150 milyon dolar değerinde Ethereum’un bu platforma sağlandığı blockchain üzerinde görülebiliyor.

Aave, kullanıcıların varlıklarını akıllı kontratlar aracılığıyla havuzlara yatırıp, pasif gelir elde etmesini sağlayan bir protokol. Ethereum’un bu protokole yatırılması, fiyat dalgalanmalarına maruz kalırken aynı zamanda getiri elde etme imkânı sunuyor.

Binance’den çekilen fonların önce özel bir cüzdana, ardından Aave platformuna aktarılması, varlık yönetiminde planlı bir süreç yürütüldüğü yorumlarını gündeme getirdi. Ancak işlemlerin arka planında hangi stratejinin olduğu ya da amacın tam olarak neye dayandığına dair henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Piyasa Bağlamı ve Toplumsal Etkileşim

Bitcoin madenciliğinde çığır açan F2Pool’un kurucusu Chun Wang, son haftalarda kayda geçen yüklü kripto varlık hareketleri üzerine herhangi bir beyan paylaşmadı. Analiz firmaları, izlenen adrese Wang’ın bağlantısı olduğunu öne sürmekle birlikte, cüzdanın resmi olarak kendisi tarafından kullanıldığı kesin şekilde doğrulanmadı.

Kripto yatırımcıları, genellikle yüksek tutarlı transferleri olası piyasa trendlerine işaret edebilecek göstergeler olarak değerlendirme eğiliminde. Son haftalarda Ethereum fiyatında dalgalanma gözlenirken, borsalardan yapılan fon akışlarında da iniş çıkışlar yaşandı.

Stablecoin yatırımı ile Ethereum çekimi arasındaki ilişki, piyasada olası bir birikim stratejisine dair tartışmalara yol açtı. Ancak şimdiye kadar bu işlemlerin dipten alım ya da başka bir özel amaç taşıdığına dair doğrudan bir doğrulama paylaşılmış değil.