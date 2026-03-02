Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Strategy (MSTR) Yeni Alımını Duyurdu, 2 Mart Gelişmeleri

Özet

  • Strategy geçen hafta 3.015 BTC satın aldı. Şirket alım için 204 milyon dolar harcadı ve Bitcoin başına ortalama maliyeti 67.700 dolardı.
  • 1 Mart itibariyle BTC rezervi büyüklüğü 720.737’ye çıkan şirketin genel ortalama maliyeti 75.985 dolara geriledi. MSTR’in mNAV 1,22 ile sağlıklı seviyelerde.
  • ABD Savaş Bakanı: İran nükleer emelleri için bir kalkan inşa ediyordu. İran gibi çılgın rejimler nükleer silaha sahip olamaz. Burası Irak değil bu bitmeyecek bir savaş değil.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralarda gündem yoğun ve İran cephesinde iplerin kopması önümüzdeki döneme dair riskleri artırdı. Önceden de gerilim artıyordu ancak Hamaney ilk defa ölüyor yani bu sefer o kadar kolay biçimde taraflar masaya oturmayabilir. Strategy bildiği şeyi yapmaya devam ediyor ve geçen hafta yine Bitcoin aldı.

Bitcoin Haberleri

Strategy geçen hafta 3.015 BTC satın aldı. Şirket alım için 204 milyon dolar harcadı ve Bitcoin başına ortalama maliyeti 67.700 dolardı. 1 Mart itibariyle BTC rezervi büyüklüğü 720.737’ye çıkan şirketin genel ortalama maliyeti 75.985 dolara geriledi. 2024 sonunda Trump’ın seçimleri kazanmasıyla yaptığı alımların ardından ortalama maliyetini yükselten Strategy şimdi maliyeti düşürüyor.

MSTR’in mNAV 1,22 ile sağlıklı seviyelerde.

Bu arada Nvidia, Coherent’e 2 milyar dolar yatırım yapıyor. ABD Savaş Bakanı Hegseth’in açıklamaları biraz önce başladı.

“(İran ve güvenlik güçlerine sesleniyor) Akıllıca seçim yapın. İran rejim değişikliği savaşı değildi, ancak rejim değişti. İran nükleer emelleri için bir kalkan inşa ediyordu. İran gibi çılgın rejimler nükleer silaha sahip olamaz.

Burası Irak değil bu bitmeyecek bir savaş değil.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yorum Yazın

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
STABILCOIN
ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
BLOCKCHAIN
