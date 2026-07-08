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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerine üç günde 510 milyon dolarlık giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ETF’lerine son üç işlem gününde 510 milyon dolar net giriş oldu.
  • 📈 Son sekiz haftadaki 8 milyar dolarlık çıkışın ardından $BTC etrafındaki yatırımcı ilgisi yeniden toparlanma sinyali verdi.
  • 🐋 Büyük yatırımcıların 2024 zirvesinden beri yaptığı 40 milyar doları aşan satışlarda baskının hafiflediği görülüyor.
  • 🏦 Fed’in faiz indirimi konusunda netleşmemesi, Bitcoin’in mevcut fiyat aralığından çıkışını sınırlayabilir.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin’e bağlı borsa yatırım fonlarında son üç işlem gününde toplam 510 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Böylece son haftalarda hızlanan çıkış serisinin ardından yatırımcı akışında yön değişimine işaret eden ilk güçlü sinyal ortaya çıktı.

İçindekiler
1 Çıkış serisinin ardından ilk toparlanma işareti
2 Fiyat toparlandı, zarar tablosu sürüyor
3 Balina satışları ve Fed beklentisi izleniyor

Çıkış serisinin ardından ilk toparlanma işareti

Wall Street’te kripto para piyasasına açılan başlıca araçlar arasında görülen Bitcoin ETF’leri, cuma gününden bu yana üst üste üç gün net giriş çekti. Varlık yönetim şirketi 21Shares’te araştırma birimini yöneten James Butterfill, bu tablonun mayıs ayı başında başlayan sert çıkış döneminden sonra duyarlılıkta sınırlı da olsa bir toparlanmaya işaret edebileceğini söyledi. 21Shares, kripto para odaklı yatırım ürünleri sunan küresel bir varlık yöneticisi olarak biliniyor.

James Butterfill, son girişlerin mayıs başındaki çıkış dalgasından bu yana görülen en güçlü akış olduğunu, bunun da piyasanın en zorlu bölümünün geride kalmış olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Bitcoin ETF’leri son sekiz haftada yaklaşık 8 milyar dolar kayıp verdi. Aynı dönemde yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi güçlenirken, yıl başından bu yana toplam net çıkış 2,8 milyar dolara ulaştı.

GöstergeVeri
Son 3 gündeki net akış510 milyon dolar giriş
Son 8 haftadaki toplam hareket8 milyar dolar çıkış
Yıl başından bu yana net akış2,8 milyar dolar çıkış

Fiyat toparlandı, zarar tablosu sürüyor

Bitcoin çarşamba günü 62.000 dolar civarında el değiştirdi. Bu seviye, son bir haftada yaklaşık %4’lük artışa karşılık geliyor. Ayın başında fiyat 58.000 dolara kadar gerilemişti. Buna karşın birçok ETF yatırımcısı halen zararda bulunuyor. Glassnode verilerine göre bu ürünlere giriş yapan yatırımcıların ortalama maliyet seviyesi yaklaşık 83.800 dolar düzeyinde yer alıyor.

Butterfill, son çıkış dalgasının oransal olarak Bitcoin ETF’lerindeki yönetilen varlıkların %8’ine denk geldiğini söyledi. Ona göre bu oran, 2018’deki döngü diplerinde görülen davranışla benzerlik taşıyor. Ayrıca bu yılki geri çekilmenin, geçen şubat ayında yatırımcıların 5,2 milyar doları piyasadan çektiği dönemle kıyaslanabileceğini kaydetti.

Balina satışları ve Fed beklentisi izleniyor

Piyasadaki baskının önemli bir bölümü büyük yatırımcı hareketlerinden kaynaklandı. Butterfill, genellikle 1.000 Bitcoin ve üzeri varlık tutan balinaların, geçen yılki fiyat zirvesinden bu yana 40 milyar doların üzerinde Bitcoin sattığını söyledi. Son dönemde bu satış baskısının zayıfladığına da dikkat çekti.

Buna rağmen Butterfill, ABD’de para politikasının beklenenden daha sıkı kalabileceği yönündeki beklentilerin Bitcoin’in mevcut banttan güçlü bir çıkış yapmasını zorlaştırabileceğini vurguladı. ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi sürdürürken Orta Doğu’daki gerilimin de risk iştahı üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Butterfill, Fed’in faiz indirimine çok yaklaştığını söylemek için erken olduğunu, bu nedenle Bitcoin’in enflasyon görünümüne ve Fed’den gelecek sinyallere karşı yüksek hassasiyetini koruduğunu vurguluyor.

Öte yandan son ETF satış dalgası dikkat çekici boyuta ulaşsa da günlük çıkışların şiddeti geçen yıl görülen en sert seviyeleri aşmadı. CoinGlass verilerine göre son geri çekilme sürecinde günlük net çıkış en fazla 733 milyon dolara ulaştı. Bu eşik, geçen yıl birkaç kez daha yüksek seviyelerde görülmüştü.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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