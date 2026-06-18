Asya’da tokenizasyon hamlesi büyüyor! Bu ortaklık piyasada neyi değiştirebilir?

Centrifuge ile IOSG Ventures, Asya genelinde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefleyen stratejik bir ortaklık kurdu. Anlaşma, blokzincir tabanlı finansal ürünlere yönelik kurumsal ilginin bölgede artış gösterdiği bir dönemde duyuruldu.

Ortaklığın kapsamı

İş birliği kapsamında Centrifuge, tokenizasyon altyapısını ve fon yönetimi teknolojisini devreye alacak. IOSG Ventures ise kurumsal yatırımcılar, aile ofisleri ve dijital varlık şirketlerinden oluşan bölgesel ağıyla katkı sunacak. Taraflar, bu birleşimin Asya’daki finans kuruluşlarının sektöre girişini kolaylaştırabileceğini değerlendiriyor.

IOSG Ventures, Asya merkezli bir kripto yatırım şirketi olarak biliniyor ve özellikle erken aşama blokzincir projelerine yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor. Centrifuge ise gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenize edilmesine odaklanan bir altyapı platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Bhaji Illuminati, Asya’nın tokenize varlıklar açısından en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam ettiğini, benimsenmenin artmasıyla birlikte kurumsal ihraççıları, yatırımcıları ve zincir üstü piyasaları birbirine bağlama fırsatının güçlendiğini belirtti.

Son bir yılda Asya’da tokenize varlıklara yönelik kurumsal ilginin belirgin biçimde arttığı aktarılıyor. Bu eğilimde düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesi ve yeni yatırım alanlarına yönelik arayışın etkili olduğu belirtiliyor.

Bölgesel hedefler öne çıkıyor

Hong Kong, tokenize finansal ürünlere yönelik çerçeveleri geliştirmeyi sürdürürken, Japonya ve Güney Kore’deki finans kuruluşları da blokzincir tabanlı yatırım çözümlerini daha yakından inceliyor. Aynı dönemde aile ofisleri ile lisanslı yatırım platformlarının, sektöre giriş için güvenilir altyapı sağlayıcılarına yöneldiği ifade ediliyor.

Ortaklık çerçevesinde Centrifuge, kurumsal ölçekte tokenize yatırım ürünlerinin çıkarılması ve yönetilmesi için teknoloji sağlayacak. IOSG ise yerel uzmanlık, düzenleyici ilişkiler ve dağıtım ağıyla sürece destek verecek. Tarafların bankalar, varlık yöneticileri ve lisanslı finans kuruluşlarıyla birlikte fonları ve diğer gerçek dünya varlıklarını zincir üstüne taşımanın yollarını araştırması planlanıyor.

Hedef pazarlar arasında Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore yer alıyor. Girişimin ayrıca kurumsal yuvarlak masa toplantıları, düzenleyici kurumlarla görüşmeler, borsa iş birlikleri ve Centrifuge ürünlerinin IOSG ağına bağlı platformlara eklenmesini kapsayacağı bildirildi.

Önceki yatırım ilişkisi genişliyor

Bu stratejik ortaklık, taraflar arasında 2021’de başlayan ilişkiyi daha ileri bir aşamaya taşıyor. IOSG, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyon pazarının erken döneminde Centrifuge’a yatırım yapmıştı. Şirket daha sonra 2024’te gerçekleşen 15 milyon dolarlık yatırım turuna da katıldı.

Aktarılan bilgilere göre IOSG, bununla da sınırlı kalmayarak açık piyasadan yaptığı ek alımlarla Centrifuge’a olan pozisyonunu artırdı. Bu destek, şirketin fon yönetim platformu ile zincir üstü varlık altyapısını genişletme planlarıyla ilişkilendirildi.

2025’in son bölümünde Centrifuge, “Liquidity Rewards” programını başlattı ve program 500 milyon doların üzerinde toplam kilitli varlık çekti. Projenin kısa süre önce Ethereum ve Solana gibi 1. katman ağlarıyla entegrasyon sağlayarak tokenize varlık havuzlarında zincirler arası birlikte çalışabilirliği güçlendirdiği de paylaşıldı.