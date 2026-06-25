Animoca Brands, stabilcoin ödemelerini yaygınlaştırmak için AllScale’e yatırım yaptı

Animoca Brands, stabilcoin ödeme altyapısı geliştiren AllScale’e yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım tutarı paylaşılmadı. Taraflar, iş birliğinin küresel ödemelerde stabilcoin kullanımını hızlandırmayı ve yapay zeka destekli dijital ticaret alanındaki ödeme akışlarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

İş birliğinin kapsamı

Açıklamaya göre iki şirket, Animoca Brands’in 600’ü aşkın portföy şirketini kapsayan ağında stabilcoin tabanlı ödeme çözümlerini genişletmek için birlikte çalışacak. Hong Kong merkezli Animoca Brands, web3, blokzincir oyunları ve dijital varlık yatırımlarıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

AllScale, USDC ve USDT gibi stabilcoinler etrafında kurulan bir ödeme altyapısı işletiyor. Şirketin sunduğu araçlar arasında sınır ötesi ödemeler, bordro işlemleri, faturalandırma, mutabakat ve tahsilat hizmetleri yer alıyor. Bu yapı sayesinde işletmelerin fonları küresel ölçekte daha hızlı aktarmasının amaçlandığı aktarıldı.

Taraflar, AllScale teknolojisinin Animoca Brands ekosisteminde ödeme akışları, hazine yönetimi ve mutabakat hizmetlerini destekleyecek şekilde değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

AllScale altyapısında farklı blokzincir ağları arasında otomatik transfer ve takas özellikleri de bulunuyor. Şirkete göre bu özellikler, uluslararası faaliyet gösteren işletmeler için işlem süreçlerini sadeleştirirken maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Mini sözlük: Agentic payments, önceden belirlenmiş kurallar ve limitler içinde yapay zeka yazılımlarının ödeme başlatabilmesini ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türüdür.

Yapay zeka destekli ödemeler öne çıkıyor

İş birliğinin dikkat çeken başlıklarından biri de agentic payments olarak tanımlanan yeni ödeme modeli oldu. Bu yaklaşımda yapay zeka sistemleri, belirlenen sınırlar içinde fon ayırabiliyor, ödeme gerçekleştirebiliyor ve işlemleri her adımda doğrudan insan müdahalesi olmadan sonuçlandırabiliyor.

Animoca Brands, düzenlemelere uyumlu stabilcoinlerin büyüyen yapay zeka ekonomisinde temel bir mutabakat katmanı olarak kullanılabileceği görüşünü paylaştı. Buna göre yazılım tabanlı ajanların kullanıcılar ve şirketler adına daha fazla etkileşime girdiği bir yapıda, dijital ödeme altyapısının önemi artıyor.

AllScale, altyapısının kullanıcıların varlıkları üzerinde daha fazla kontrol sağlayan saklama dışı seçenekler sunduğunu, buna ek olarak işlem izleme ve risk yönetimi araçlarıyla uyum süreçlerini desteklediğini bildirdi.

AllScale’in büyüme verileri

Şirketin verdiği bilgilere göre AllScale ödeme ağı şu anda 1,5 milyondan fazla kayıtlı cüzdanı destekliyor. Platform, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için izin gerektirmeyen saklama dışı bir yapı sunarken, daha büyük şirketlere yönelik saklamalı bir çözüm de sağlıyor.

AllScale, 2025’in sonlarına doğru YZi Labs liderliğinde 5 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamlamıştı. Bu tura Informed Ventures ve Aptos Foundation da katılmıştı. Öte yandan Animoca Brands ve bağlantılı kuruluşları mayıs ayında Minds Investment Programme kapsamında Superior.Trade’e 1 milyon dolar yatırım yaptı. Söz konusu kaynağın, Animoca’nın kalıcı yapay zeka ajan platformu Minds üzerinde geliştirilen yapay zeka odaklı işlem araçlarını desteklemek için kullanıldığı belirtildi.

Son gelişme, şirketlerin yeni nesil dijital ticaret altyapısını kurarken stabilcoinler, merkeziyetsiz finans ve yapay zeka alanlarını giderek daha fazla bir araya getirdiğine işaret ediyor.