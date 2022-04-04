Cantering Clark kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Avalanche (AVAX) ve Near’daki (NEAR) güncel teknik görünüme dikkat çekerek kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, AVAX ve NEAR’daki Teknik Görünüme İşaret Etti

Kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile AVAX ve NEAR’daki güncel teknik görünüme dikkat çekti. Analist, AVAX‘ın benzersiz bir piyasa yapısına sahip olduğunu ve 2022’de çoğu kripto para birimine kıyasla çok daha yüksek bir fiyat performansı sergileyebileceğini ifade etti. Kritik fiyat seviyelerine işaret eden analist, teknik görünümün güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini belirtti.

Ayrıca analist, NEAR‘daki güncel teknik görünümü de değerlendirdi ve güçlü bir ralli hazırlığının söz konusu olabileceğini ifade etti. Güncel destek ve direnç seviyelerine işaret eden analist, 17 dolar fiyat seviyelerinin NEAR adına kısa vadede oldukça kritik bir rol oynayabileceğini de ifadelerine ekledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi, geçen hafta 48.000 dolar direncinden reddedilmesi ile birlikte 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Bitcoin, 44.500 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından başlattığı yükseliş hareketlerine karşın günün ilk saatlerinde 47.400 dolar fiyat seviyelerinden satış yönlü bir tepki alarak yeniden 46.185 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), günün ilk saatlerinde 3.600 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.500 dolar seviyelerine geri çekildi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,25 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.