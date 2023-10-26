Altının Peşinde Bitcoin’de Yüzde 475’lik Ralli Beklentisi!

ABD’deki en büyük kripto endeks fonu Bitwise CIO’su Matt Hougan, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayının en büyük kripto paranın fiyatında yapabileceği değişiklik konusunda oldukça iyimser. Hougan, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının ETF onayı sonrası altının ETF onayının sonrasında yaptığı gibi bir ralli yapmasını bekliyor.

Altın İçin Spot ETF Onayı vs Bitcoin İçin Spot ETF Onayı

Thinking Crypto’ya röportaj veren Hougan, değerli metalin 2004 yılında ABD’deki ilk ETF’sine onay çıkmasının ardından altının fiyatına ne olduğuyla bir karşılaştırma yaptı ve benzer bir şeyin BTC için de olabileceğini belirtti. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi altının onsu ETF’e onay çıkmasından önce 250 dolar civarında işlem görürken onayın ardından sert şekilde, yüzde 475’in üzerinde yükseldi. Hougan’a göre en büyük kripto para da ETF onayının ardından benzer bir çıkış yapabilir. Böyle bir ralli güncel fiyatlarla Bitcoin’in fiyatının 200 bin dolara ulaşması anlamına geliyor..

Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) bir spot Bitcoin ETF’si sunmak için başvuru yapan Grayscale, 21Shares & Ark, BlackRock, VanEck, WisdomTree, Invesco, Galaxy, Fidelity, Valkyrie, Global X, Hashdex ve Franklin gibi şirketlerden biri.

“Paydaşlarımızı Bitcoin Konusunda Eğitmeye Başladık”

Bitwise CIO’su, en büyük kripto endeksi fonunun geleneksel finans paydaşlarını Bitcoin konusunda eğitmeye odaklandığını da açıkladı. Röportaj sırasında bu konuda şunları söyledi: