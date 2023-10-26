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Altının Peşinde Bitcoin’de Yüzde 475’lik Ralli Beklentisi!

Özet

  • Bitwise CIO'su Matt Hougan, ABD'de bir spot Bitcoin ETF'sinin onay alması durumunda altın ETF'sinin onayı sonrasındaki gibi büyük bir ralli bekliyor.
  • Altının onsu ETF onayı öncesinde 250 dolar civarındayken onay sonrasında yüzde 475'in üzerinde bir artış yaşadı.
  • Hougan'a göre Benzer bir hareketin BTC fiyatı için de mümkün ve bu durumun Bitcoin'i 200 bin dolara yükselmesi anlamına geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:32
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD’deki en büyük kripto endeks fonu Bitwise CIO’su Matt Hougan, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayının en büyük kripto paranın fiyatında yapabileceği değişiklik konusunda oldukça iyimser. Hougan, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının ETF onayı sonrası altının ETF onayının sonrasında yaptığı gibi bir ralli yapmasını bekliyor.

Altın İçin Spot ETF Onayı vs Bitcoin İçin Spot ETF Onayı

Thinking Crypto’ya röportaj veren Hougan, değerli metalin 2004 yılında ABD’deki ilk ETF’sine onay çıkmasının ardından altının fiyatına ne olduğuyla bir karşılaştırma yaptı ve benzer bir şeyin BTC için de olabileceğini belirtti.  Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi altının onsu ETF’e onay çıkmasından önce 250 dolar civarında işlem görürken onayın ardından sert şekilde, yüzde 475’in üzerinde yükseldi. Hougan’a göre en büyük kripto para da ETF onayının ardından benzer bir çıkış yapabilir. Böyle bir ralli güncel fiyatlarla Bitcoin’in fiyatının 200 bin dolara ulaşması anlamına geliyor..

Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) bir spot Bitcoin ETF’si sunmak için başvuru yapan Grayscale, 21Shares & Ark, BlackRock, VanEck, WisdomTree, Invesco, Galaxy, Fidelity, Valkyrie, Global X, Hashdex ve Franklin gibi şirketlerden biri.

“Paydaşlarımızı Bitcoin Konusunda Eğitmeye Başladık”

Bitwise CIO’su, en büyük kripto endeksi fonunun geleneksel finans paydaşlarını Bitcoin konusunda eğitmeye odaklandığını da açıkladı. Röportaj sırasında bu konuda şunları söyledi:

Bitcoin ETF’si ile ilgili düşünülmesi gereken şey piyasanın esasen kriptoya tahsis edilmemiş olan bu diğer bölümünün kilidini açacak olmasıdır, bu da finansal danışman pazarıdır. Şimdi bu önemli bir pazar çünkü kendi kendini yöneten bireysel yatırımcıların en az iki katı, belki de dört katı büyüklüğünde. Yani şu anda kripto sahibi olan kişiler çoğunlukla varlıklarını kendi kendini yöneten bireysel yatırımcılardır. finansal danışman pazarı ise 2 ila 4 kat daha fazla varlığı kontrol ediyor.

Bu nedenle, 20’den fazla kişiden oluşan satış ekibimizle her gün yaptığımız şey, bu danışmanlarla toplantılar yapmak, onlarla BTC‘nin ne olduğu hakkında konuşmak, portföylerinde nereye uyduğu hakkında konuşmak ve ETF piyasaya sürüldüğünde bunu kolayca benimsemeleri için zemin hazırlamaktır. Gerçek bir ilgi görüyoruz. Bitcoin ETF’sinden önce tahsis yapmak isteyen çok sayıda danışman var.

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