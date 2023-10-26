Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 30 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) kripto para piyasasındaki payı diğer bir deyişle hakimiyeti (BTC.D) altcoin’leri sarsacak şekilde yükselmeye devam ediyor. Tradingview verilerine göre Bitcoin hakimiyeti Nisan 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 54,4’e kadar çıktı. Piyasaya analisti Noelle Acheson, BTC’nin spot ETF ve güvenli liman söylemleri nedeniyle altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Bitcoin Hakimiyeti Fiyatla Birlikte Yükseliyor

Bitcoin’in altcoin’ler karşısında kripto para piyasasındaki pazar payını gösteren BTC.D grafiği son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış BTC’nin çoğu altcoin’den daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. TradingView verilerine göre, en büyük kripto paranın piyasa genelindeki payını ölçen BTC.D Nisan 2021’deki sert boğa piyasasından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 54,4’e yükseldi. Yüzde 50’nin üzerindeki bir oran, Bitcoin’in diğer tüm kripto paraların piyasa değerinin toplamından daha değerli olduğu anlamına geliyor.

BTC.D grafiği, Haziran ortasında bu aralıktan çıkmadan önce neredeyse iki yıl boyunca yüzde 39 ile yüzde 49 arasında gidip geldi. Grafikteki kırılma, BlackRock’ın ABD’de bir spot Bitcoin ETF’si sunmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) başvuruda bulunmasıyla BTC’nin fiyatının 30 bin doların üzerine çıkmasıyla aynı dönemde yaşandı.

Piyasa uzmanları SEC’in bir ETF’e onay vermesinin neredeyse kesin olarak kabul ediyor. Bu BTC için yeni bir talep dalgası yaratabileceğinden kripto paralar için yatırım ortamında olumlu anlatının hüküm sürdüğünü gösteriyor.

Ethereum (ETH) ve Altcoin’lerin Düşük Performansı

Crypto Is Macro Now haber bülteninin yazarı ve piyasa analisti Noelle Acheson‘a göre BTC.D’nin yükselişi, kripto para piyasası döngüsü ve Bitcoin’in en büyük altcoin Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere altcoin’lere kıyasla daha az riskli bir varlık olarak cazibesi ile açıklanabilir. Acheson yaptığı açıklamada, “Bitcoin, bir döngünün başlarında kripto para piyasasına liderlik etme eğilimindedir, ancak yatırımcılar risk eğrisinde daha rahat hareket ettiklerinde ve daha küçük altcoin’ler performans açısından geride kalarak hakimiyet kaybeder” dedi. Acheson ayrıca “BTC’nin kuyruk rüzgarı olarak ETF ve güvenli liman söylemleri öne çıkıyor. ETH için ise düzenleyici sorunlar ve güncelleme belirsizliği var.” eklemesini yaptı.

Güncel veriler Bitcoin’in fiyatının geçtiğimiz aydan bu yana yüzde 32 arttığını gösteriyor. Bu zaman diliminde ETH’nin fiyatı ise yüzde 12 arttı ve BTC karşısındaki değeri (ETH(BTC) Mayıs 2021’den bu yana görülmemiş seviyelerin eşiğinde. Fiyat grafiklerine daha yakından bakıldığında performans farkı daha da belirginleşiyor: Bitcoin’in fiyatı yılın ilk gününden bu yana iki kat artarken, ETH’nin fiyatı yaklaşık yüzde 50 arttı.

Öte yandan Bitcoin’in yükseliş ivmesi bir altcoin rallisinin habercisi olabilir. Kripto kredi kuruluşu Ledn’in baş yatırım yetkilisi John Glover yaptığı yorumda “Tarihsel olarak, Bitcoin’in fiyatı yükseldiğinde, bu para altcoin’lere akma eğilimindedir. Bu, bir ya da daha fazla spot ETF’nin piyasaya sürülmesinin kripto para piyasasının genelinde bir sonraki büyük boğa koşusuna yol açabileceği bir olasılık olduğu anlamına geliyor.” dedi.