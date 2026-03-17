Altın Fiyatı 5.000 Dolar Seviyesinin Üzerinde Gücünü Koruyor

Altın piyasasında son dönemde temkinli bir hareket gözlemleniyor. Yatırımcılar, hem küresel ekonomik göstergeleri hem de piyasadaki genel eğilimi yakından izliyor. Son bir yıl içinde altının kayda değer oranda değer kazanması, finansal belirsizlik dönemlerinde önemli bir sığınak olarak görülmesine yol açtı.

5.000 Dolar Üzerinde Sabit Seyir Dikkat Çekiyor

En güncel fiyat verilerine göre altın ons başına yaklaşık 5.014 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 0,15 artış kaydediyor. İşlem hacmi gün içinde 5.000 ila 5.015 dolar aralığında gerçekleşiyor. Fiyat hareketleri, kısa vadede küçük geri çekilmeler ve artışlar olsa da, alıcıların pozisyonlarını sürdürdüğünü ve fiyatın yakın dönemin en yüksek seviyelerine yakın kaldığını gösteriyor.

Aylık grafikte, altın son 30 gün içinde yaklaşık yüzde 2,82 prim yaptı ve yıl genelinde de pozitif bir eğilim gösterdi. Bu artışa rağmen son hafta içinde hafif bir gerileme gözlendi. Ancak genel eğilim, kısa vadeli düzeltmelere rağmen yukarı yönlü hareketin devam ettiğine işaret ediyor.

Yıllık veriler de altına olan ilgide artışa vurgu yapıyor. Söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 67,1 oranında değer kazandığı aktarılıyor. Bu istikrarlı yükseliş, dalgalı piyasada güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yöneldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yükseliş İçin Yatırımcı Talebi Etkili Oluyor

Farklı platformlarda görülen fiyatlamalarda altın yıl boyunca istikrarlı şekilde yükseldi ve mart ayı başında hızlı bir ivme kazandı. Özellikle şubat sonu ve mart başında fiyatların hızlı biçimde yukarı tırmandığı, ardından ise bir konsolidasyon süreci yaşandığı grafiklerde öne çıkıyor.

Bu tür yatay seyir dönemleri, genellikle büyük yükselişlerin ardından piyasanın dinlenme sürecine girdiğini gösteriyor. Yatırımcılar, hem mevcut pozisyonlarını değerlendirmek hem de yeni ekonomik verileri takip etmek için beklemeyi tercih edebiliyor. Ancak fiili olarak yukarı yönlü hareketin desteklendiği ve altına olan ilginin korunduğu ifade ediliyor.

Gerçekleşen işlem hacmindeki yüksek seyir de bu durumu doğruluyor. Son dalgalanmalarda alım-satım aktivitesinin canlı olduğu ve fiyat yükselişlerinde hacmin arttığı görüldü. Katılımcıların piyasayı yakından izlemeyi sürdürdüğü gözlemleniyor.

Gösterge ve Hacimlerde Alıcıların Etkisi Sürüyor

Teknik göstergelere bakıldığında, altının yaklaşık 5.016 dolar seviyesinden günlük yüzde 0,21 artışla işlem gördüğü belirtiliyor. Mevcut fiyat Bollinger Bandı’nda 4.942 ile 5.309 dolar bandı arasında yer alıyor. Bu seviyeler, hareketin dengeli şekilde sürdüğüne ve belirgin bir kırılma oluşmadığına işaret ediyor.

Yılın başında görülen yeni zirvelerin ardından fiyatların dengede seyretmesi, piyasada bir konsolidasyon süreci yaşandığı şeklinde değerlendiriliyor. Teknik analizde kullanılan Chaikin Money Flow göstergesinin ise 0,07 düzeyinde olduğu kaydedildi. Bu değer, halen altına yeni fon girişlerinin olduğunu, ancak alıcı baskısının orta seviyede gerçekleştiğini gösteriyor.

Önceki aylara kıyasla işlem hacminin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği, özellikle fiyat artışlarının yaşandığı süreçte hacmin belirgin şekilde arttığı görüldü. Son hareketlerin ardından hacmin stabil kalması, yatırımcıların piyasanın gelecekteki yönünü belirlemek için gelişmeleri yakından izlediğini ortaya koyuyor.