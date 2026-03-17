ABD’de Beş Bölgesel Banka, Cari Network ile Tokenlaştırılmış Mevduat Yarışı Başlattı

Özet

  • Cari Network, ABD’de beş bölgesel bankanın katılımıyla tokenlaştırılmış mevduat altyapısı olarak tanıtıldı.
  • Proje, müşteri fonlarını bankacılık sisteminde tutmayı ve stablecoinlere karşı rekabet etmeyi amaçlıyor.
  • Altyapı ve iş modeli, bankaların kredi verme kapasitesi ile kullanıcı deneyimi arasında denge kurmaya odaklanıyor.
ABD’de bölgesel ölçekte faaliyet gösteren beş banka, hız ve programlanabilirlik açısından stabilcoin ödemeleriyle rekabet etmeyi hedefleyen yeni bir platform olan Cari Network’ü hayata geçiriyor. Cari Network, müşteri fonlarının regüle bankacılık sistemi içerisinde kalmasını sağlayan, ZKsync’in Prividium altyapısını kullanan tokenlaştırılmış mevduat çözümü olarak tanımlanıyor.

İçindekiler
1 Konsorsiyumun Yapısı ve Amaçları
2 Teknik Altyapı ve Güvenlik Farkları
3 İşbirliği Modeli ve Rekabet Dinamikleri

Konsorsiyumun Yapısı ve Amaçları

Bu girişime öncülük eden beş banka arasında Huntington Bancshares, M&T Bank, KeyCorp, First Horizon ve Old National Bank yer alıyor. Toplamda yaklaşık 780 milyar dolarlık varlığa sahip olan bu kurumlar, ABD’deki bölgesel bankacılık sektörünün önemli bir kısmını oluşturuyor. Cari Network’ün başında ise ABD’de bir dönem Para Kontrolü Ofisi’nde üst düzey görevde bulunmuş olan Gene Ludwig yer alıyor. Ludwig, projenin amacının regüle bankacılık sistemini güçlendirmek olduğuna dikkat çekiyor. Bölgede faaliyet gösteren bankalar, stabilcoinlerin ödeme ve ticaret işlemlerinde yaygınlaşmasının geleneksel mevduatları ve kredi oluşturma kapasitelerini azaltabileceği görüşünde birleşiyor.

Teknik Altyapı ve Güvenlik Farkları

Cari Network’ü stabilcoinlerden ayıran temel noktalardan biri, tokenların doğrudan bankaların bilançolarındaki mevduat yükümlülüklerini temsil etmesi. Böylece müşteri fonları bankalarda kalmaya devam ediyor, FDIC güvencesi sürüyor ve düzenli kredi mekanizması destekleniyor. Mevcut stabilcoinler ise genellikle ihraççı şirketin yükümlülüğü olup bankacılık sistemi dışında tutuluyor ve mevduat sigortasından yararlanmıyor. Cari tokenlar sayesinde kullanıcılar yasal ve düzenleyici açıdan da banka müşterisi statüsünü koruyor.

Gene Ludwig, insured deposits’ın ekonomik aktivitenin merkezinde kalmasının önemine vurgu yaparken, Cari Network’ün bankaların kredi oluşturma ve ekonomiyi finanse etme işlevini tehdit etmeden dijitalleşme sağladığını belirtiyor.

Altyapı tarafında Matter Labs’ın geliştirdiği ve Ethereum’a ZKsync ile entegre edilen Prividium teknolojisi kullanılıyor. Prividium, izinli ve gizlilik odaklı bir blokzincir mimarisi sunuyor. Bankalar için müşteri mahremiyeti ve regülasyonlara uyum konularında önemli bir gereksinim olan gizlilik, bu teknolojinin öne çıkan yönlerinden biri olarak aktarılıyor.

İşbirliği Modeli ve Rekabet Dinamikleri

Cari Network’ün yenilikçi yönlerinden biri de paylaşımlı token modeli. Beş banka ayrı ayrı token üretmek yerine, ortak bir Cari tokenı kullanıyor. Böylece farklı bankaların müşterileri arasında hızlı ve sorunsuz transferler mümkün hale geliyor. Bu birlikte çalışabilirlik, banka tarafından ihraç edilen dijital varlıklarda bugüne kadar karşılaşılan parçalanma sorununa çözüm getiriyor.

Minimum özelliklere sahip ilk ürün bu ay piyasaya sürülüyor. Sınırlı kapsamlı pilot programın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlatılması planlanırken, ticari lansmanın dördüncü çeyrekte yapılması hedefleniyor. Bu zamanlama, ABD’de stabilcoin piyasası hızla büyürken bankaların kendi dijital çözümleriyle rekabet etme gerekliliği doğuruyor.

Cari Network’ün duyurulduğu hafta, PayPal’ın PYUSD’yi 70 ülkeye genişletmesi ve Mastercard’ın 1,8 milyar dolar bedelle dijital varlık altyapı şirketi BVNK’yı satın almak üzere anlaşması gibi önemli gelişmeler de yaşandı. Circle’ın USDC piyasasında sağladığı büyüme ise dikkati çekiyor. Son gelişmeler, bankacılık sektöründe dijital dönüşümün hızlandığına işaret ediyor.

Tokenlaştırılmış mevduat ürünlerinin kullanıcı deneyimi, hız ve regülasyon avantajlarını bir arada sunup sunamayacağı ise önümüzdeki dönemde sektör açısından belirleyici noktalar arasında gösteriliyor.

