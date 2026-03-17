Jack Mallers, Bitcoin 2026 Konferansında Konuşmacı Olarak Yer Alacak

Strike’ın kurucusu ve CEO’su Jack Mallers, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleşecek Bitcoin 2026 etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak. Bitcoin ve finans teknolojileri alanında girişimleriyle öne çıkan Mallers, konferansta Bitcoin’in ödemeler, sermaye piyasaları ve küresel finansal sistemdeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Jack Mallers ve Yenilikçi Bitcoin Şirketleri

Jack Mallers, Strike ve Tether ile Bitfinex’in çoğunluk hissesine sahip olduğu, ayrıca SoftBank Group’un da önemli bir payla destek verdiği Twenty One Capital şirketlerinin kurucusu ve yönetici pozisyonunda bulunuyor. Strike, Bitcoin’in Lightning Network altyapısıyla kullanıcıların düşük maliyetle ödeme yapmasını, Bitcoin satın alıp satmasını ve maaşlarını doğrudan Bitcoin’e çevirmesini sağlayan bir platform olarak biliniyor.

Twenty One Capital ise Aralık 2025’te New York Borsası’nda işlem görmeye başladı ve 43.514 BTC ile halka açık şirketler arasında en yüksek üçüncü Bitcoin rezervine sahip. Şirket, sahip olduğu varlıkları halka açık şekilde on-chain olarak paylaşarak şeffaflığını koruyor. Mallers, şirketlerinin salt BTC tutan bir yapı değil, sermaye piyasası danışmanlığından borçlanma modellerine, finansal eğitim hizmetlerine kadar Bitcoin tabanlı çok yönlü faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor.

Bitcoin 2026 Etkinliği ve Kapsamı

Bitcoin 2026 konferansı, The Venetian otelinde düzenlenecek ve yılın en büyük Bitcoin buluşması olarak gösteriliyor. Organizasyon, Bitcoin’in geleceğine odaklanırken geliştiricilerden yatırımcılara, madencilerden düzenleyicilere ve finans profesyonellerinden yeni kullanıcılara kadar geniş bir katılımcı profili bekliyor.

Katılımcılar; genel kabul biletlerinden kurumsal ve profesyonellere hitap eden daha kapsamlı bilet tiplerine, hatta öğrencilere özel ücretsiz giriş hakkına kadar farklı seçeneklerden faydalanabilecek. Konferans çerçevesinde birden fazla sahnede teknik oturumlar, atölyeler ve sektörde öne çıkan isimlerle paneller düzenlenecek.

Geçmiş ve Katılımcı Sayıları

Bitcoin konferansları ABD’deki popülerliğini her geçen yıl artırıyor. 2021’de Miami’de 11 bin kişiyle başlayan etkinlik, 2025 yılında Las Vegas’ta 35 binin üzerinde katılımcıya ulaşmıştı. 2026 için ise daha yüksek bir katılım öngörülüyor.

Bitcoin 2026’da 500’den fazla konuşmacı, Bitcoin temellerinden açık kaynak geliştirmeye, kurumsal entegrasyondan madenciliğe ve enerjiye, yapay zekadan regülasyon ve kültüre kadar Bitcoin ekosisteminin tüm alanlarına ilişkin oturumlarda yer alacak.

Farklı bilet türleri, katılımcıların profesyonel ağlara erişimini, özel etkinliklere ve teknik oturumlara katılımını mümkün kılıyor. Ayrıca, akşam saatlerinde gerçekleşecek özel etkinlikler ve atölyeler de networking imkânını artırıyor.

Jack Mallers, yaptığı bir açıklamada Strike’ın New York’ta BitLicense ve para transferi lisansı almasının ardından şu ifadelere yer verdi: “Strike, lider Bitcoin finansal kuruluşunu inşa ediyor. BitLicense ile artık bu misyonumuzu finansın küresel merkezi New York’a da taşıyabileceğiz.”

Bitcoin 2026’nın resmi oteli The Venetian’da yapılacak konferans için katılımcılar, erken kayıt fırsatları ve indirimli bilet seçeneklerinden yararlanabiliyor. Organizasyonun öğrencilere yönelik programları da dikkat çekiyor.