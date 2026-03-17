CFTC, Phantom Kripto Cüzdanına Düzenlenmiş Türev Piyasalarla Doğrudan Bağlantı Yetkisi Tanıdı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), önde gelen kendi kendine saklama özellikli kripto cüzdan yazılımı Phantom’a, 17 Mart tarihinde türünün ilk örneği olan bir ”no-action” izni verdi. Bu izinle Phantom, kullanıcılarının düzenlenmiş türev piyasalarına doğrudan erişimini sağlayabilecek ancak aracı kurum olarak kaydolma zorunluluğu olmadan faaliyetini sürdürecek.

Phantom İçin Alınan İznin Kapsamı

CFTC’nin yaptığı açıklamada Phantom’un rolünün, herhangi bir finansal aracıdan ziyade, pasif bir yazılım arayüzü olduğu vurgulandı. Bu sayede kullanıcılar uygulama üzerinden piyasa verilerini takip edebilecek, pozisyonlarını gözlemleyebilecek ve siparişlerini doğrudan kaydolmuş türev piyasalarına, aracı kurumlara ve vadeli işlem komisyoncularına iletebilecek.

Phantom, fon saklaması gerçekleştirmiyor, alım-satım işlemlerini bizzat yürütmüyor ve işlemlerin karşı tarafı rolünü üstlenmiyor. Platform, yalnızca kullanıcı ile düzenlenmiş finansal kuruluşlar arasında bir arayüz olarak işlev görüyor. Bu ayrım, platformun aracı kurum sayılmadan regülasyon boşluğu oluşturmadan hizmet sağlamasına olanak tanıyor.

Sağlanan izin bazı şartlara tabi tutuldu. Phantom, türev işlemlerin riskleri ve muhtemel çıkar çatışmalarına dair kullanıcılara açık bildirim sağlamak, pazarlama süreçlerinde uyum politikaları uygulamak ve türev işlemlere ilişkin tüm aktivitelerin ayrıntılı kayıtlarını tutmak zorunda kalacak.

Düzenleyici Kararın Sektör İçin Anlamı

CFTC’nin Phantom’a verdiği izin, tek bir şirketin ötesinde, kendi kendine saklama cüzdanlarının düzenlenmiş türev piyasalarına erişimi açısından bir örnek teşkil ediyor. Bugüne kadar çok sayıda cüzdan uygulaması kullanıcılarına doğrudan lisanslı türev ürünlere ulaşım imkânı sunamıyordu. Phantom kararı, benzer izin başvuruları için referans çerçeve oluşturabilir.

Bu gelişme, özellikle etkinlik sözleşmeleriyle ilgili alanlar için de önemli. Son dönemde 34 ülkede yasaklanan Polymarket benzeri platformlar açısından, lisanslı türev piyasalar ile entegre çalışabilecek yasal bir yol haritasının önü açılmış oldu. Ancak ABD’de tahmin piyasalarına yasal zemin sağlanıp sağlanmayacağı konusunda bir netlik yok; yine de Phantom’a tanınan hak, bu yolda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kararın Alındığı Düzenleyici Konjonktür

Yapılan düzenleme, CFTC Başkan Vekili Caroline Pham’ın görev süresinin son günlerinde yayımlandı. Pham, liderliği döneminde kripto varlıkların düzenlenmiş piyasa yapısına entegrasyonu için çeşitli adımlar atarken, Phantom kararının bu sürecin somut bir çıktısı olduğu ifade ediliyor.

Bu kararın, 11 Mart’ta SEC ile CFTC arasında imzalanan, özellikle Bitcoin ve Ethereum’un emtia olarak tanımlanmasıyla kurumsal yetkinin CFTC’de olduğunu belirten mutabakatın ardından gelmesi dikkat çekti. Bu mutabakat, dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici alan belirsizliğini önemli ölçüde azalttı. Phantom için tanınan yetki, bu yeni düzenleyici netliğin ilk örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son haftalarda CFTC’nin bir cüzdan sağlayıcısına yönelik bu tür bir izin vermesi, SEC’in kripto ETF başvurularını değerlendirmeye alması ve ilgili yasa tasarılarının gündeme gelmesi, ABD’de regülasyonların doğrudan engelleyeceği bir yapıdan çok, yeni finansal altyapı ve katılım mekanizmalarını şekillendirici bir sürece evrildiğini gösteriyor.