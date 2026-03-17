Crypto.com Güney Kore’de 190.000 İş Yerinde Kriptoyla Ödeme İmkanı Sunacak

Kripto para odaklı küresel finans şirketi Crypto.com, Güney Kore’nin önde gelen ödeme altyapısı sağlayıcılarından KG Inicis ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşma doğrultusunda Crypto.com’un ödeme servisi, KG Inicis üzerinden yılda 400 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiren geniş satıcı ağına entegre edilecek.

KG Inicis ve Sektördeki Konumu

KG Inicis, Güney Kore ödeme çözümleri pazarında yaklaşık yüzde 40’lık paya sahip ve 190.000’e yakın işletmeye hizmet sunuyor. Bu işletmeler, hem fiziksel mağazalarda hem de e-ticaret tarafında faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla, ülkeye gelen turistlerin veya yerel kullanıcıların sıklıkla temas ettiği ödeme altyapısının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bu yeni ortaklık sayesinde söz konusu iş yerleri, ödemelerini dilerlerse anında itibari para biriminde veya dijital varlıklarla tahsil edebilecek. Böylece, iş yerlerinin mutlaka kripto varlık tutma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Bu esneklik, özellikle dijital varlık kullanımını ilk defa değerlendirenler açısından önemli bir kolaylık sunacak.

Odak: Turistlere Dijital Varlıkla Ödeme Kolaylığı

İlk etapta hedeflenen kullanıcı kitlesi ise Güney Kore’yi ziyaret eden milyonlarca turist. Fiziksel mağazalarda veya online Kore merkezli alışveriş sitelerinde, anında kripto ile ödeme yapabilme kolaylığı, döviz bozdurma veya uluslararası kart kullanımı gibi süreçlerde yaşanan zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle hızlı gerçekleşen dijital varlık ödemeleriyle yabancı kullanıcılar için daha cazip bir alışveriş deneyimi hedefleniyor.

Pazara Girişte Hazırlık Süreci

Crypto.com, Güney Kore’deki yasal gereksinimlere uyum sağlamak için uzun süredir altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. 2025 yılının mayıs ayında KSNET’le yaptığı ortaklıkla, perakende alanda kripto ödemelerinin temelini atmıştı. Aynı yıl ekim ayında ise Travel Wallet ile yapılan mutabakat, özellikle yurt dışından gelen gezginlerin ödeme ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandı.

Bunun öncesinde ise PnLink ve OK-Bit şirketlerinin satın alınmasıyla, Güney Kore’de Elektronik Finansal İşlem yasası kapsamında zorunlu tutulan lisansların alınması sağlandı. Bu adımlar, yasal uyumluluğun temelini oluşturarak, KG Inicis ile kapsamlı bir iş birliği kurulmasının önünü açtı.

Düzenleyici Yaklaşım ve Lisans Süreci

Güney Kore, kripto para sektöründe Asya’nın en sıkı ve yapılandırılmış düzenlemelerine sahip ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. VASP olarak bilinen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansını zorunlu tutan ve kara para aklamayı önlemeye yönelik standartları sıkı şekilde uygulayan ülkede, dijital varlık alanında faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlerden yasal uyum isteniyor.

Hem Crypto.com hem de KG Inicis, yapılan açıklamalarda iş birliğinin yerel yasalar ve düzenlemelere uygun şekilde hayata geçirileceğini aktardı. İki şirket, gelecek projelerde de aynı uyumluluk yaklaşımının sürdürüleceğini vurguladı.

Bölgedeki diğer ülkelerde ise farklı politikalar dikkat çekiyor. Örneğin Vietnam’da yabancı kripto platformlarına yönelik yasaklama çalışmaları öne çıkarken, Arjantin benzer kaygılar nedeniyle Polymarket şirketinin faaliyetlerine engel getirdi. Güney Kore ise düzenleyici çerçeveyi sıkı tutarak, gerekli lisansları sağlayan yabancı şirketlerin faaliyet göstermesine olanak tanıyor. Crypto.com’un attığı lisans ve satın alma adımları, bu modele uyumlu bir pazar girişi şeklinde değerlendiriliyor.

Bundan sonraki sürecin, iş yerlerinin yeni ödeme altyapısını ne hızda benimsediğine bağlı olarak şekilleneceği öngörülüyor. Ülkedeki perakende ekosistemi üzerinde altyapı mevcut olsa da, kullanıcı tarafındaki davranış değişimi ve günlük ödeme alışkanlıklarının nasıl evrileceği zaman içinde netleşecek.