Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de Kritik Seviyeler Açıklandı! Yatırımcıların Gözü Bu 2 Seviyede!

Bitcoin (BTC) fiyatı 17 bin dolardaki direnç seviyesini aşamadığı için hala konsolidasyon (birikim) aşamasında. En büyük kripto paranın fiyatı yatay hareket ederken, olası bir ralli için çapa görevi görebilecek kritik seviyelere odaklanılmaya devam ediliyor.
10:58
28 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı 17 bin dolardaki direnç seviyesini aşamadığı için hala konsolidasyon (birikim) aşamasında. Piyasa değeri bakımında en büyük kripto paranın fiyatı yatay hareket ederken, olası bir ralli için çapa görevi görebilecek kritik seviyelere odaklanılmaya devam ediliyor.

Dikkatle Takip Edilmesi Gereken Kritik Seviyeler

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketini ‘sıkıcı’ olarak nitelendirdi ve 27 Aralık’ta yayımladığı bir YouTube videosunda, varlığın belirli direnç seviyelerini kırması halinde bir rahatlama rallisine başlama şansına sahip olduğunu belirtti.

Poppe’ye göre, Bitcoin’in yukarı yönde yükselmesi için en büyük kripto paranın öncelikle 17 bin 400 dolar ve 17 bin 700 dolar seviyelerini aşması gerekiyor. Analist, böyle bir senaryoda BTC‘deki yükselişin hız kazanarak devam edeceğine dikkat çekerek “Yukarı yönde kırılım olursa, odaklanabileceğimiz bazı önemli dirençlerin olduğu bir duruma bakıyoruz; 17 bin 400 dolar ve 17 bin 700 dolar bu dirençlerden bazıları. Bu yüzden, yukarı yönde kırılımla yükselişin hızlanması için bu iki seviyenin geçilmesi gerekiyor.” dedi.

Analist aynı zamanda, Bitcoin fiyatının 16 bin 600 doların altına düşmesi halinde, senaryonun genel olarak piyasayı çökertebileceği konusunda da uyardı. Bu doğrultuda, fiyatın olası bir çöküşten korunmasına yardımcı olmak için boğaların yaklaşımına odaklanılıyor.

2023 İle Volatilitenin Artması Bekleniyor

Kitco News analisti Jim Wycoff da hem boğalar hem de ayıların yetersiz güç sergilediği için Bitcoin’in yılı yüksek volatilite ile kapatacağını belirterek şunları söyledi:

Ticaret yatay ve volatil bir seyir izliyor. Ne boğaların ne de ayıların kısa vadede teknik avantajı var, bu kısa vadede aynı yatay ticaret eyleminden daha fazlasının olacağını gösteriyor. Yeni yıl başlarken daha aktif bir alım satım süreci bekliyoruz.

320.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,29 düşüşle 16 bin 658 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’nun Şok Kripto Para Yorumu: Savaş Kısmındayız!
Dünyaca Ünlü CEO’nun Şok Kripto Para Yorumu: Savaş Kısmındayız!
Son Dakika: CZ Bakın Bu Sefer Kime Çattı! Yeni Hedefi Kim Ve Artık Sonu Geldi Mi?
Son Dakika: CZ Bakın Bu Sefer Kime Çattı! Yeni Hedefi Kim Ve Artık Sonu Geldi Mi?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022