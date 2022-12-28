Bitcoin (BTC) fiyatı 17 bin dolardaki direnç seviyesini aşamadığı için hala konsolidasyon (birikim) aşamasında. En büyük kripto paranın fiyatı yatay hareket ederken, olası bir ralli için çapa görevi görebilecek kritik seviyelere odaklanılmaya devam ediliyor.

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Bitcoin (BTC) fiyatı 17 bin dolardaki direnç seviyesini aşamadığı için hala konsolidasyon (birikim) aşamasında. Piyasa değeri bakımında en büyük kripto paranın fiyatı yatay hareket ederken, olası bir ralli için çapa görevi görebilecek kritik seviyelere odaklanılmaya devam ediliyor.

Dikkatle Takip Edilmesi Gereken Kritik Seviyeler

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketini ‘sıkıcı’ olarak nitelendirdi ve 27 Aralık’ta yayımladığı bir YouTube videosunda, varlığın belirli direnç seviyelerini kırması halinde bir rahatlama rallisine başlama şansına sahip olduğunu belirtti.

Poppe’ye göre, Bitcoin’in yukarı yönde yükselmesi için en büyük kripto paranın öncelikle 17 bin 400 dolar ve 17 bin 700 dolar seviyelerini aşması gerekiyor. Analist, böyle bir senaryoda BTC‘deki yükselişin hız kazanarak devam edeceğine dikkat çekerek “Yukarı yönde kırılım olursa, odaklanabileceğimiz bazı önemli dirençlerin olduğu bir duruma bakıyoruz; 17 bin 400 dolar ve 17 bin 700 dolar bu dirençlerden bazıları. Bu yüzden, yukarı yönde kırılımla yükselişin hızlanması için bu iki seviyenin geçilmesi gerekiyor.” dedi.

Analist aynı zamanda, Bitcoin fiyatının 16 bin 600 doların altına düşmesi halinde, senaryonun genel olarak piyasayı çökertebileceği konusunda da uyardı. Bu doğrultuda, fiyatın olası bir çöküşten korunmasına yardımcı olmak için boğaların yaklaşımına odaklanılıyor.

2023 İle Volatilitenin Artması Bekleniyor

Kitco News analisti Jim Wycoff da hem boğalar hem de ayıların yetersiz güç sergilediği için Bitcoin’in yılı yüksek volatilite ile kapatacağını belirterek şunları söyledi:

Ticaret yatay ve volatil bir seyir izliyor. Ne boğaların ne de ayıların kısa vadede teknik avantajı var, bu kısa vadede aynı yatay ticaret eyleminden daha fazlasının olacağını gösteriyor. Yeni yıl başlarken daha aktif bir alım satım süreci bekliyoruz.

320.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,29 düşüşle 16 bin 658 dolardan işlem görüyor.