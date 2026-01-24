Altcoin’lerde Satış Sonrası Denge Arayışı! Yön Neresi?

Kripto para piyasasında son haftalarda artan dalgalanma, büyük ölçekli altcoin’leri bile baskı altına aldı. Bu süreçte XRP, nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledikten sonra yeniden toparlanma çabasına girdi. Fiyatın 1,94 dolar seviyelerine doğru tepki vermesi yatırımcıları umutlandırsa da piyasa yapısı hâlâ kırılgan. Küresel likidite koşullarının sıkılaşması ve Bitcoin’in artan piyasa hâkimiyeti, XRP’nin yön arayışını zorlaştıran temel unsurlar arasında öne çıkıyor.

Altcoin Piyasasında Baskı Artıyor

XRP’deki düşüş, yalnızca bu tokene özgü bir zayıflık olarak okunmuyor. Ethereum, Solana ve Cardano gibi diğer büyük altcoin’lerde de haftalık bazda daha sert kayıplar görülmesi, risk iştahındaki genel gerilemeyi ortaya koyuyor. Altcoin Season Index’in 14 seviyesinde kalması, yatırımcıların şu aşamada agresif pozisyon almaktan kaçındığını gösteriyor. Bu tablo, panik satıştan ziyade temkinli bir bekleyişe işaret ediyor.

Makroekonomik gelişmeler de bu baskıyı artıran faktörlerden biri oldu. Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik pozisyonlar azaltıldı. Beklenen faiz artışı kısa süreli bir rahatlama sağlasa da genel risk algısını kalıcı biçimde değiştiremedi. Bu nedenle XRP gibi altcoin’ler, fonlama koşullarına ve piyasa duyarlılığına karşı hassas kalmayı sürdürüyor.

XRP’nin Temelleri ve Teknik Görünüm

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen XRP’nin uzun vadeli hikâyesi gücünü koruyor. Sınır ötesi ödemelerde oynadığı rol, düzenleyici netlik sağlama yönündeki adımlar ve yüksek zincir içi likidite, kurumsal yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. Yaklaşık 118 milyar dolarlık piyasa değeriyle dördüncü sırada yer alan XRP’nin günlük işlem hacminin 2,9 milyar dolar civarında olması, derin bir likiditeye işaret ediyor. Dolaşımdaki arzın 60,5 milyar token seviyesinde bulunması ve arz yapısının net olması da güven unsuru olarak öne çıkıyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise tablo daha temkinli. XRP fiyatı aralık ayından bu yana düşen bir kanal içinde hareket ediyor. 1,85 dolardan gelen tepki alımları RSI göstergesini 58 seviyelerine taşıyarak satış baskısının zayıfladığını gösterse de, 2,00 dolar seviyesi güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşılması hâlinde 2,17 dolara doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Aksi durumda fiyatın yeniden 1,85 ve hatta 1,77 dolar desteklerini test etme riski bulunuyor.

Öte yandan piyasada Ripple’ın devam eden küresel ödeme ortaklıklarını genişletmeye yönelik yeni bir pilot program başlattığına dair haberler de dikkat çekiyor. Bu gelişme, temel tarafta XRP’ye olan ilgiyi destekleyen ayrı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak XRP, hem teknik hem de makro açıdan kritik bir kavşakta bulunuyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın 2,00 dolar üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa vadeli yönü belirleyecek temel faktör olacak. Uzun vadede ise güçlü temeller, sabırlı yatırımcılar için hâlâ önemli bir dayanak sunuyor.