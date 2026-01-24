Ethereum’da Destek Sınavı: O Seviye Tutunursa Yeni Bir Ralli Mümkün mü?

Ethereum (ETH), 3.300 dolardan gelen sert geri çekilmenin ardından 2.900–2.950 dolar bandında denge arayışını sürdürüyor. Analistlerin dikkat çektiği bu bölge, hem teknik yapı hem de piyasa psikolojisi açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Farklı grafik okumaları, bu seviyenin korunması halinde Ethereum’un yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalayabileceğine işaret ederken, aksi senaryoda aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısını yapıyor.

Wyckoff Birikim Modeli ve 2.900 Doların Önemi

Analist Bitcoinsensus tarafından paylaşılan Wyckoff temelli grafikte, Ethereum’un mevcut geri çekilmesi “son destek noktası” (Last Point of Support – LPS) olarak yorumlanıyor. Wyckoff birikim modeline göre bu aşama, uzun süren yatay hareketlerin ardından fiyatın güç topladığı ve yeni bir yükseliş dalgasına hazırlandığı dönemi temsil ediyor. Grafikte geçmişte görülen satış zirvesi, otomatik ralli ve ikincil test gibi aşamalar da işaretlenerek, 2022–2024 arasında oluşan geniş bir konsolidasyon sürecine dikkat çekiliyor.

Özellikle 3.000 doların hemen altındaki mevcut LPS bölgesi, erken 2025 tabanıyla benzerlik gösteriyor. Analistin projeksiyonunda, bu desteğin korunması halinde fiyatın önce aralığın üst bandına, ardından “güç işareti” (Sign of Strength – SOS) ile birlikte 5.000 dolar ve üzerine doğru bir hareket başlatabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte, daha önce reddedilen orta 4.000 dolar bandı güçlü bir direnç olarak varlığını koruyor.

Kısa Vadeli Görünüm: 3.300 ve 3.600 Dolar Dirençleri

That Martini Guy tarafından paylaşılan günlük ETH/USDT grafiği ise daha kısa vadeli bir perspektif sunuyor. Bu grafikte 3.300 dolar seviyesi ana direnç, 3.600 dolar ise arzın yoğunlaştığı ikinci bir bariyer olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.900 doların hemen üzerindeki destek alanı test ediliyor. Ethereum’un bu seviyeden tepki alması, fiyatı yeniden aralığın orta bölümüne taşıyabilir.

Analist, 3.300 dolar üzerinde kalıcı kapanışların 3.600 dolara giden yolu açabileceğini, ancak 2.900 dolar altına sarkılması durumunda 2.800 dolar desteğinin gündeme geleceğini belirtiyor. Mevcut yapı, Ethereum’un yön tayini açısından “karar noktası”nda olduğuna işaret ediyor.

Bu teknik tartışmalara ek olarak, yakın zamanda ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi de piyasada konuşuluyor. Bazı fon sağlayıcılarının staking getirilerini ürünlere entegre etme planları, orta vadede ETH talebini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak Ethereum, hem teknik hem de temel gelişmelerin kesiştiği hassas bir dönemeçten geçiyor. 2.900 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, yatırımcı güvenini güçlendirebilirken; aşağı yönlü bir kırılım daha temkinli bir piyasa ortamını beraberinde getirebilir.