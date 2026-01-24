Bitcoin’de Büyük Sınav: Görünüm, Güçlü Tahminler ve Olası Tuzak

Kripto para piyasalarında yatırımcı güveni bir kez daha ciddi şekilde test ediliyor. Son on günlük süreçte, piyasanın büyük hacimli varlıkları kritik direnç seviyelerini koruyamayınca önemli bir yatırımcı kitlesi zarara girdi. Özellikle yerel zirvelerden alım yapan trader’lar için baskı giderek artıyor. Bu tablo içinde Bitcoin (BTC) de istisna değil ve fiyat hareketleri, yatırımcıların “HODL” motivasyonunu sorgulatıyor.

Makro Belirsizlikler ve Kurumsal Satış Baskısı

Bitcoin, yalnızca on gün önce 95 bin dolar seviyesini aşarak tarihindeki en yüksek ikinci zirvesini gördü. Ancak yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat 97 bin dolar civarında tepe yaptıktan sonra sert şekilde geri çekildi. Bu geri çekilme, farklı yatırımcı gruplarını gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya bıraktı. Mevcut makroekonomik ortam da Bitcoin’e destek vermekten uzak görünüyor. Artan volatilite, sermayeyi güvenli limanlara yönlendirirken, kurumsal talebin zayıfladığına dair net işaretler var.

Bunun en somut göstergesi, bir haftadan kısa sürede yaklaşık 1,8 milyar dolarlık Bitcoin ETF çıkışı yaşanması oldu. Kurumsal tarafta dikkat çeken bir diğer gelişme ise GameStop cephesinden geldi. Şirketin zincir üstü cüzdanlarının, sahip olduğu Bitcoin’lerin tamamını Coinbase Prime’a taşıması, olası bir satış hazırlığı olarak yorumlandı. Mayıs 2025’te ortalama 107 bin dolardan 4.710 BTC alan GameStop, mevcut fiyatlarla yaklaşık 76 milyon dolarlık potansiyel zararla karşı karşıya. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan kısa vadeli inancının zayıfladığını gösteriyor.

“Süper Döngü” Söylemi ve Piyasa Gerçekleri

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, kripto dünyasının önde gelen isimlerinden gelen iyimser açıklamalar dikkat çekiyor. Binance’in kurucusu CZ ve bazı büyük fon yöneticileri, Bitcoin için bir “süper döngü” beklentisini dillendirmeye devam ediyor. RR2Capital’in 2026 yılına yönelik tahminleri, Bitcoin’in yıl sonuna kadar ortalama 215 bin dolara ulaşabileceğini öne sürüyor. Ancak zincir üstü veriler bu iyimserliği henüz desteklemiyor. Net Gerçekleşmiş Kâr/Zarar göstergesinin negatife dönmesi, yatırımcıların zarar realize etmeye başladığını ortaya koyuyor. Tarihsel olarak bu tür sinyaller, daha derin düzeltmelerle örtüşüyor.

Bu noktada Bitcoin’in 85 bin dolar desteği kritik hale gelmiş durumda. ETF çıkışları, kurumsal satışlar ve büyük yatırımcıların tereddütlü duruşu, bu seviyenin test edilme ihtimalini artırıyor. Öte yandan, piyasada yalnızca Bitcoin değil, Ethereum tarafında da benzer bir baskı gözleniyor. Son günlerde bazı büyük Ethereum cüzdanlarının borsalara transfer yapması, genel kripto piyasasında risk iştahının azaldığına işaret eden başka bir güncel gelişme olarak öne çıkıyor.