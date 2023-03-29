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Bitcoin fiyatı kısa bir aranın ardından yeniden olması gereken yere 28.000 doların üstüne döndü. Peki bu ralli devam edecek mi? Altcoinler son düşüşte önemli kayıplar yaşamıştı. Yatırımcılar son FUD’ın daha büyük sonuçları olmasını beklerken kripto paralar kısa bir aranın ardından hızla yükseldi. Peki sırada ne var?

Altcoinler Yükselecek Mi?

Altcoinlerin yükselmesinin şartı Bitcoin (BTC) fiyatının güçlü duruşundan geçiyor. Bitcoin’in hızla değer kaybettiği hiçbir dönemde altcoinlerin bir bütün olarak yükseldiğini görmedik. Bitcoin net borsa girişleri 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önce, bu genellikle önemli düşüşlerden önce gerçekleşmişti. Umalım bu hareket son düşüşün temelini oluşturmuştur ve artık daha büyük bir geri çekilme görmeyiz. Kripto paraların kümülatif değeri 27 Mart’tan bu yana artış gösterdi ve art arda üç boğa mum çubuğu oluşturma sürecinde. Sıçrama 1,09 trilyon dolarlık yatay destek alanını doğruladı ve alçalan direnç çizgisinden bir kopuşa neden oldu.

Artış devam ederse, bir sonraki direnç 1,17 trilyon dolar olacaktır. Ancak, fiyat düşerse 1,03-1,06 trilyon dolarlık destek alanına gerileyebilir. Kümülatif değerin 1,17 trilyon dolar seviyesine sıçraması altcoinlerde genel bir yükselişin devam edebileceğini gösterir.

BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum

Bitcoin fiyatı 22 Mart’tan bu yana simetrik bir üçgen içinde yer alıyor. Bu nötr bir modeldir ve BTC eğer buradan başarıyla çıkarsa ilk hedefi 29.000 dolar olacaktır. Ancak üçgen yanlış yerden kırılırsa 25.285 dolara doğru ciddi bir düşüş görebiliriz. Cuma günü gelecek veriler önemli olacak eğer beklendiği üzre olumlu olursa Bitcoin fiyatındaki yükselişin hafta sonu devam ettiğini görebiliriz. Nisan ayı kritik hem MTGOX BTC dağıtım hem Genesis iflas süreciyle alakalı gelişmeleri düşündüğümüzde önümüzdeki ay çok büyük bir hareket görmemiz muhtemeldir.

Kısa kısa altcoinlere göz atalım. MASK fiyatı 10 Mart’tan bu yana hızla arttı. Fiyat 18 Mart’ta 5,25 dolar direnç alanının üzerine çıktı ve dört gün sonra bu alanı destek olarak doğruladı. Artış devam ederse, MASK 13,85 dolar direnç seviyesine hareket edebilir. Ancak, fiyat 5,25 bölgesinden aşağı kırarsa 3,10 dolara kadar düşmesi muhtemeldir.

Ripple (XRP) son VGX Coin kararının desteğiyle yükseldi. Ripple’ın bu davayı kesin olarak kaybedeceğini düşünün pek kimse yok bu SEC’in işini zorlaştırıyor. Nitekim 3 yıllık mücadelenin sebebi de buydu. Son Bitcoin yükselişi bu ortamda XRP Coin için son derece önemliydi. Bugün gelen yükseliş dalgasıyla fiyatı 0,56 dolar seviyesini aştı. RSI dört saatlik grafikte aşırı alım bölgesinde ve 0,5594 dolar üzeri kapanışlar 0,68 ve üzerinde yeni zirvelere kapı aralayabilir. XRP için orta vadeli hedef psikolojik 1 dolar sınırı olacaktır.

Avalanche (AVAX) yazı hazırlandığı sırada 17,27 dolardan alıcı buluyordu. Son BTC yükselişi diğerleri gibi ona da yaradı. Kısa vadede 18,77 dolar hedeflenebilir sonraki durak 20,44 seviyesi olacaktır. BTC ciddi bir düşüş yaşamazsa RSI bu ralli için müsait.

Chiliz (CHZ) sezonluk bir altcoin ve şampiyonlar yakında belli olmaya başlayacak. Bu fiyatlar CHZ Coin için gelecekte ucuz kaçabilir. Özellikle lig sonrası yapılması muhtemel yeni anlaşmaları da hesaba katarsak. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,1184 dolarda bulunuyor ve 0,1199 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Devam eden yükseliş fiyatı 0,1304 ve 0,1409 seviyelerine itebilir.

Dogecoin (DOGE) en gözde meme coin ve Elon Musk onu terk etmedi. Yazı hazırlandığı sırada ilgi kaybından dolayı DOGE fiyatı 0,076 dolarda bulunuyor. Kısa vadede 0,0746 desteği korunmalı, eğer BTC kar satışlarıyla önümüzdeki saatlerde düşerse (ki muhtemeldir) bu bölge DOGE için önemli olacak. Diğer taraftan 0,07895 ve 0,08354 dolar bölgeleri genel piyasa hissiyatına bağlı olarak test edilebilir.