Real Vision CEO’su ve Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, gelecekte kripto para endüstrisini üç büyük gücün yöneteceği iddiasında bulunarak yatırımcıları fırtınaya hazır olmaları konusunda uyardı.

ABD, Çin ve Seküler Küresel Finans Sistemi

Makro gurusu Raoul Pal, kişisel Twitter hesabından ABD, Çin ve bir seküler küresel finans sisteminin, geleneksel finansın halihazırda nasıl işlediğine benzer şekilde kripto para endüstrisi üzerinde bir kontrol yapısı oluşturmak için harekete geçeceklerini iddia etti. Pal, Çin Komünist Partisi‘nin (ÇKP) Asya’da kripto para sektöründe kimin faaliyet gösterebileceğini belirleyeceğini, ABD’nin sektörde faaliyet gösterebilecek çok az kişi bırakarak bir oligopol yaratacak kapsamlı düzenlemeleri benimsemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Küresel bir düzenleyici arbitrajın her iki gücü birbirine bağlayacağını ve her ikisinden de daha büyük bir ortam oluşturacağını belirten makro gurusu “Kripto para endüstrisinin küresel geleceğine ilişkin şu anki en iyi tahminim yüksek düzeyde düzenlenmiş ve TradFi ile bütünleşmiş büyük oyunculardan oluşan, sayıca az ve zaman içinde oligopolistik bir ABD rejimi kurulması. Bir veya iki kilit oyuncudan oluşan, ÇKP onaylı ve doğası gereği küresel Güney Asya rejimi. Bu iki dünyayı birbirine bağlayan ancak her ikisinden de daha büyük olan küresel bir düzenleyici arbitraj rejimi olabilir. Temelde, mevcut finansal sistem jeopolitik, teknolojik ve diğer kilit ekonomik sistemler nedeniyle bu şekilde işliyor. Sermaye bir yolunu bulur. Her zaman böyle olmuştur.” dedi.

“Her Şey Daha ÇILGIN Bir Hal Alacak”

Pal ayrıca çok da uzak olmayan bir gelecekte kripto para ve Yapay Zeka (AI) gibi diğer teknolojik gelişmelerin benimsenmesinde büyük bir büyüme beklediğini ifade ederek şunları söyledi:

Bankacılık krizinin bir sonraki ayağını beklerken, hepimiz yapay zekanın ve uygulamalarının yüksek hızıyla başa çıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Hepimiz asla onun hızına yetişemeyecekmişiz gibi hissediyoruz. Bunun sebebi sanırım bu Reed Yasası’nın şimdiye kadarki ilk gerçek örneği olması. Reed’s Law kanunu, Metcalfe kanunun ikiye katlanmasıdır, yani çift üsteldir. Buna Nesnelerin İnterneti, robotlar, genom düzenleme, Blockchain, uzay, 5G ve 6G’yi de eklediğinizde her şey daha da ÇILGIN bir hal alıyor. Hepsi aynı Reed’s Law kanunun bir parçası.” dedi.

Öte yandan Pal, bundan kısa bir süre önce Bitcoin‘in (BTC) kısmen ABD’de parlak veren bankacılık krizinin de etkisiyle bir yıl içinde 50 bin dolara yükselmesi öngörüsünde bulunmuştu.