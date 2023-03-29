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Bu İmkansız! Mark Yusko BTC ve Kripto Paraların Geleceğiyle İlgili Konuştu!

Kripto paralar ve Bitcoin neden başarılı olacak? Bitcoin yasağı işe yarar mı?
12:33
29 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Morgan Creek Capital CIO’su Mark Yusko, Bitcoin ve kripto paraların geleceğine dair önemli görüşler açıkladı. Bitcoin (BTC) fiyatı hacim bakımından en büyük kripto para borsasına açılan davaya rağmen yeniden 28.500 doların üzerine çıktı. Daha fazla trader büyük düşüşler beklerken Bitcoin tam tersi yöne koşuyor ve bugünlerde bunu çok yapmaya başladı.

Kripto Paraların Geleceği

Morgan Creek Capital CIO’su Mark Yusko, ABD hükümetinin Bitcoin‘i yasaklamasının kripto kralını durdurmayacağını söylüyor. Paul Barron ile yaptığı yeni bir röportajda kripto uzmanı, hükümetin Bitcoin’i düşünen insanların yanıldığını söyledi. Yusko, ABD’li Bitcoin sahiplerinin küresel BTC sahiplerinin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu ve federal hükümetin yasaklaması halinde lider kripto paranın gelişmeye devam edeceğini savunuyor.

“İnsanlar Bitcoin’in %80’inin Amerika Birleşik Devletleri dışında tutulduğunu unutuyor. Amerikalılar bunun sadece %20’sine sahip. Ve eğer Amerikalılar sıfırına sahip olsaydı, her gün işlemeye devam ederdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde hiç düğüm olmasaydı. Eğer bir düğüm çalıştırmayı yasadışı yapsalardı. Paranızı itibari para birimi kanalları üzerinden içeri ve dışarı taşımayı yasadışı hale getirselerdi, Bitcoin bunu umursamazdı.”

Bitcoin (BTC)’in Geleceği

Yusko ayrıca Bitcoin’in Nijerya gibi bir ülkede popüler olduğunu çünkü yerel para biriminin altın ve BTC karşısında değer kaybettiğini söylüyor. Bu kesinlikle doğru bir okumadır. Özellikle yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde Bitcoin insanlar için bir keyfiyet değil ihtiyaca dönüşmüş durumda. İnsanlar kazançlarının her geçen gün enflasyon karşısında eziliyor olmasından dolayı acı çekiyor. Altın, Bitcoin, kripto paralar hatta kuru bakliyata bile yapılan yatırım 1 yıl içinde fazlasıyla karşılığını veriyor. Peki ya küresel ölçekte yapışkan bir enflasyonumuz olacaksa? Bugün enflasyonla mücadele eden ülkelerde Bitcoin talebi patlamışken tüm dünyada enflasyon patlarsa ne olur? Kalıcı enflasyonun kanıksanması tüm dünyayı Nijerya’ya dönüştürebilir.

Yusko’ya dönecek olursak, şunları söyledi;

Bitcoin bugün Nijerya’daki en popüler para birimi, çünkü Nijerya nairası da Türk lirası, Arjantin pesosu ve Venezuela bolivarı gibi ciddi değer kaybediyor. Dolayısıyla tüm bu varlıkların değeri altın ve Bitcoin gibi varlıklara kıyasla düşüyor.”

Yusko, altı aylık torunu para birimini kullanmaya başladığında sanal varlıkların kitlesel olarak benimseneceğine inanıyor.

“Kağıt parayı asla tanımayacak. Deri bir cüzdanı asla tanımayacak. Dijital bir cüzdanı tanıyacak. Dijital parayı tanıyacak. Umarım CBDC’leri, Bitcoin’i ve diğerlerini değil ama nihayetinde bu geçiş, tarihte yaşadığımız diğer tüm büyük teknolojik dönüşümler kadar temel ve kesin. Ama bunu yaşarken herkes bunu geçici bir heves olarak görüyor. İşte bu yüzden büyük fırsatları yaratan da budur.”

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