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Piyasa Gurusu Gündeme Oturan O Altcoin İçin Verdi Veriştirdi: “1 Dolara Alıp 100 Dolara Satamazsınız”

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan ve piyasa gurusu olarak anılan InvestAnswers'ın anonim sunucusu, yatırımcıları piyasaya yeni sürülen altcoin için uyardı.
11:33
29 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan ve piyasa gurusu olarak anılan InvestAnswers’ın anonim sunucusu, yatırımcıları Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Arbitrum‘un piyasaya yeni sürülen ARB token’ı için uyardı. İşte analistin ARB token için yaptığı dikkat çeken değerlendirmesi.

“Bir Şeyi 1 Dolara Alıp 100 Dolara Satamazsınız”

Yeni bir YouTube videosunda ARB token‘ı değerlendiren InvestAnswers’ın anonim sunucusu, altcoin’in 100 dolara ulaşacağına dönük spekülasyonlara karşı çıktı. Yatırımcılara gerçekleşmesi mümkün olmayan bir umut verildiğini belirten analist, “Eğer bu gerçekleşecek olursa Arbitrum’un tam seyreltilmiş piyasa değeri 1.3 trilyon dolar olur. Asla bu olmayacak, tamam mı? Her şeyi bir perspektife oturtun. Okuduklarınıza dikkat edin, ‘Bir şeyi bir dolara alıp 100 dolara satabilirim’ demeyin. Hayır, böyle bir şey olmayacak.” dedi.

Öte yandan InvestAnswers sunucusu, Arbitrum’un aşırı derecede merkezileşmiş olduğunun altını çizerek balinaların elindeki ARB miktarının son derece yüksek olduğu ve arzın yüzde 87,2’sinin henüz kilidinin açılmamış olmasından duyduğu endişesini de dile getirdi.

InvestAnswers sunucusuna göre, Arbitrum’un tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 13 milyar doların üzerinde ve bu rakam Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) gibi diğer büyük hacimli altcoin’lerin tamamen seyreltilmiş piyasa değerinden kat be kat daha yüksek.

ARB Token’da Son Durum

Arbitrum ağının yerel varlığı ARB token geçtiğimiz hafta yaptığı ve büyük ses getiren AirDrop ile kripto para sahnesindeki yerini aldı. AirDrop ile arzın yüzde 12,75’inin dağıtımı yapıldı. Bununla birlikte lansman gününde 5,04 dolar civarında işlem gören ARB fiyatı lansmanın hemen ardından birkaç saat içinde 1,19 dolar civarına hızla düştü.

ARB token, bu yazının hazırlandığı sırada 1.51 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 6,07 yükselişle 1,22 dolardan işlem görüyor. Veriler popüler altcoin’in son 7 günde yüzde 89 gibi oldukça yüksek bir oranda değer kaybettiğini gösteriyor.

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