Kripto Para Hukuku

ABD’de Kalshi ile New Jersey arasındaki anlaşmazlıkta temyiz mahkemesinden önemli karar

  • ABD’de Kalshi ve New Jersey arasındaki dava tahmin piyasalarının düzenlenmesi konusunda öne çıktı.
  • Mahkeme kararı, federal ve eyaletler arası yetki ayrımının dijital piyasalara nasıl yansıdığını gösterdi.
ABD’de üçüncü bölge temyiz mahkemesi, dijital tahmin piyasası Kalshi ile New Jersey eyaleti arasında uzun süredir devam eden yetki tartışmasında Kalshi lehine karar verdi. Mahkeme, Kalshi’nin sunduğu ve Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tarafından düzenlenen sporla ilgili sözleşmelerde New Jersey’in açık bir yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme kararı ve tarafların tutumları

Geçtiğimiz yıl Kalshi, aralarında New Jersey’in de olduğu birkaç eyaleti, spor temalı sözleşmeler sunmasına karşı verilen yasaklama kararları nedeniyle mahkemeye taşıdı. Kalshi, CFTC tarafından düzenlenen bir emtia borsası statüsünde bulunduğunu ve ulusal mevzuatın, yani Commodity Exchange Act’in, eyalet düzenlemelerinin önüne geçtiğini öne sürdü. New Jersey ise, bu tür sözleşmelerin eyalet yasağına tabi olduğunu belirterek mevcut yasaların öncelik taşıdığını savundu.

Temyiz mahkemesi, 2’ye 1 oyla aldığı kararda, CFTC’nin yetkilendirdiği ve gözetlediği borsalarda sunulan spor odaklı sözleşmeler üzerinde yalnızca federal düzenleyicinin yetkili olduğunun altını çizdi. Buna karşılık, muhalif görüş bildiren yargıç, Kalshi’nin sunulan ürünlerinin gerçekte spor faaliyetlerine dayalı bir bahis biçimi içerdiğini savundu.

Mahkeme heyeti görüşünde, “Kongre, CFTC’ye DCM’ler üzerindeki işlemlerde münhasır yetki verdi. Buna karşın, DCM dışındaki işlemler eyalet denetimine tabi kalıyor. Spor sözleşmeleri oyun olarak görülse de, CFTC’nin bu sözleşmeleri gözden geçirme ve yasaklama yetkisi bulunduğu kabul edildi.” ifadelerine yer verdi.

CFTC’nin konumu ve sektör etkisi

CFTC, son dönemde tahmin piyasalarında yaşanan tartışmalarda daha önce de piyasanın yanında yer almıştı. Federal kurum, geçtiğimiz haftalarda Arizona, Illinois ve Connecticut eyaletleri tarafından alınan bazı engelleyici kararları kaldırmak amacıyla bu eyaletlere karşı dava başlatmıştı.

Kalshi ise, davanın merkezinde yer alan ve ABD’de CFTC onaylı dijital bir sözleşme platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, borsasında kullanılan tahmin sözleşmelerinin şeffaflık ve adil piyasa ilkesiyle geliştirildiğini öne sürüyor.

Kararın ardından Kalshi’nin CEO’su Tarek Mansour ise, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, alınan sonucu şirket için önemli bir kazanım olarak tanımladı.

“İnsanlar tahmin piyasalarını daha adil, şeffaf ve doğru tahmin yapanları ödüllendirdiği için tercih ediyor. Serbest piyasalar işlemeye devam etmeli.”

Mahkemenin kararı, CFTC tarafından lisanslanan ve düzenlenen dijital sözleşme platformlarının eyalet sınırları ötesinde faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından önemli bir emsal niteliği kazandı. Dava sürecinde öne çıkan düzenleyici yetki tartışması, ABD’de devlet ve federal kuruluşlar arasındaki sınırların sektörel uygulamalara nasıl yansıdığını gündeme getirdi.

Öte yandan, muhalif yargıcın “Kalshi kolaylaştırıcı rol oynayarak herhangi bir spor etkinliğine dayalı olarak faaliyet gösteriyor ve bu nedenle eyalet mevzuatına tabi olmalı” değerlendirmesi, piyasa düzenlemelerinde farklı bakış açıları bulunduğunu da gözler önüne serdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
