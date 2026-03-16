16 Mart QCP Capital Analist Yorumları ve Çin-ABD Görüşmeleri

Beyaz Saray Basın Sözcüsü yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor ve ABD-Çin görüşmeleri 3 saatin ardından bitti. ETH uzun aranın ardından 2.300 dolara ulaşırken BTC 74.451 doları aştı. Gündem baş döndürüyor peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl ele alıyor?

ABD-Çin Görüşmeleri

Yüksek Mahkemenin tarifeleri iptal etmesinin ardından Çin ve AB’nin ABD’ye “artık gümrük vergisi ödemiyoruz” resti çekmesinden endişe ediliyordu. Ancak süreç daha mantıklı ilerletiliyor ve karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Bugün Çin yetkilisiyle 3 saatlik görüşme gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt şunları söyledi;

“Trump son günlerde birçok ülkeyle görüştü; Avrupa ve Körfez’deki müttefiklerle görüştü. NATO müttefiklerinin özellikle Hürmüz Boğazı konusunda daha aktif adımlar atması gerekiyor. Xi ile yapılacak toplantı ertelenirse, yakında yeni tarihler açıklayacağız.”

Çin Ticaret Müzakerecisi Li görüşmelerin ardından açıklamalar yapıyor öne çıkan başlıklar şöyle;

“ABD heyeti ile samimi görüşmeler yaptık. Yeni koşullar altında karşılıklı gümrük vergilerini ele aldık. Gümrük vergisi askıya alma sürelerinin uzatılması olasılığı ve diğer konular hakkında görüştük. Her iki taraf da gümrük vergisi seviyelerinin istikrarını korumak konusunda mutabık kaldı. Tek taraflı soruşturmalara karşı çıkıyoruz. Çin, ABD’nin son madde 301 soruşturmaları hakkında ciddi endişelerini dile getiriyor. İstişarelere devam edeceğiz. Çin ve ABD müzakereleri sürdürecek. Çin ve ABD bazı konularda ön mutabakata vardı.”

ABD Piyasaları, İran, Hürmüz

Gündem yoğun ve İran halen sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Petrol altyapısına yönelik saldırılar fiyatı 100 doların üzerinde sabitliyor. Hafta sonu iki geminin geçişinin ardından Hindistan, altı geminin daha geçmesini umarken, diğer birçok ülke de tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak için İran’a giden alternatif yollar arıyor. Varil başına 100 doların üzerindeki petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, aynı zamanda ekonomik büyümeyi yavaşlatması da bekleniyor. Bu durum hafta boyunca merkez bankası yetkilileri tarafından (Japonya, ABD ve AB) ele alınacak. Petrolün enflasyona etkisiyle ilgili merkez bankası faiz kararlarında çok şey duymayı bekliyoruz.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,7 artarak endeksin beş gün sonra ilk kez yükselişe geçmesini sağladı. NATO ayrıca, birkaç üye ülkenin Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelerle Hürmüz’ün güvenliği konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

21:00’da NVIDIA GTC Yapay Zeka konferansı var. 21:30’da Trump röportaj verecek ve Trump ve Başkan Yardımcısı Vance devamında imza töreni yapacak. 23:00’da Trump ve Japonya Büyükelçisi görüşecek.

QCP Capital Analizi

ABD-Çin ve İran konusu tamam şimdi sırada QCP Capital değerlendirmeleri var. Analistler kripto paraların hisse senetleriyle düşüş eğiliminde korelasyon gösterme eğilimi nedeniyle yatırımcılara temkinli olmayı tavsiye ediyor. İran konusunda yaşanacak olumlu gelişmeler kriptoyu destekler ancak sürecin uzaması kriptonun aleyhine. Ayrıca “güvenli liman” hikayesi artık kripto para yatırımcılarına bile inandırıcı gelmiyor.

“İlginç bir şekilde, kripto daha önce de hisse senetleri ve altından ayrışarak yükseliş göstermişti. 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşının ilk aşamasında, BTC bir ay içinde %37 (35.000 dolardan 48.000 dolara) yükseldi, ardından Terra/Luna ve FTX’in çöküşünün ardından tersine döndü. Sektör o zamandan beri önemli ölçüde olgunlaştı ve Clarity Act’ın potansiyel olarak kabul edilmesiyle, bu kez aynı türden bir sistemik şok yaşanmadan benzer bir toparlanma yaşanabilir. Opsiyonlarda, spot fiyat ay sonuna doğru en büyük açık pozisyon seviyelerinden birine yaklaşıyor; bu seviye, yaklaşık 8.000 kontratlık BTC-27MAR26-75K-C’dir. 75.000 doların üzerine çıkılması, bir gama sıkışmasına yol açabilir; çünkü bu durumda, yatırımcılar yakın vadeli alım opsiyonları veya spot yoluyla riskten korunmak zorunda kalacak ve bu da ralliyi potansiyel olarak güçlendirebilir.”

74.500 dolar, hemen üzerinde büyük bir short likidasyon kümesi bulunması nedeniyle temkinli olunması gerekilen bir bölge. Fakat bu engel aşıldığında Mart sonuna dair iyimserlik artabilir. Analistler USDC arzı rekor seviye olan 81,1 milyar dolara ulaştığı için likidite tarafında da iyileşme görüyor.