Avrupa’nın En Büyük 20 Bankası Kripto Hizmetleri İçin Harekete Geçti

Avrupa’nın önde gelen bankaları, dört yıl önce kripto para işlemlerini engellerken bugün artık kripto saklama ve alım-satım hizmetleri sunmaya ve geliştirmeye başladı. AB genelinde geçerli MiCA düzenlemesi, bankaların geniş çaplı kurumsal katılımını mümkün kıldı ve sektörde önemli bir dönüşüm yarattı.

Avrupa Bankalarının Kripto Durumları

Mart 2026 itibarıyla hazırlanan bir tablodaki verilere göre, kıtanın en büyük 20 finans kurumu saklama ve alım-satım alanlarında önemli ilerlemeler kaydetti. Santander ve BBVA, hem bireysel hem kurumsal müşterilere kripto alım-satım ve saklama hizmeti sunan öncü bankalar arasında yer aldı. BBVA, İspanya’da mobil uygulaması üzerinden doğrudan Bitcoin ve Ether alım-satımına izin veren ilk büyük Avrupa bankası olarak öne çıktı. Santander ise dijital iştiraki Openbank üzerinden benzer hizmetler sunmaya başladı. Ayrıca Groupe BPCE ve KBC de bu iki iş kolunda kapsamlı hizmet veriyor.

Crédit Agricole ve Société Générale, şu anda kurumsal müşterilere saklama hizmeti sağlıyor ancak alım-satım işlemlerinin onay süreci devam ediyor. Deutsche Bank ise Bitpanda ve Taurus ile ortaklaşa kurumsal saklama operasyonlarına aktif şekilde geçti. Commerzbank, Deutsche Börse’nin Crypto Finance iştiraki aracılığıyla kurumsal müşterilerine platform üzerinden hizmet sunuyor. DZ Bank, yakın zaman önce kooperatif bankacılık ağı için perakende odaklı alım-satım platformunu devreye aldı.

BNP Paribas, ING, UniCredit, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Rabobank, Nordea, Crédit Mutuel, La Banque Postale, Danske Bank ve ABN AMRO gibi diğer büyük bankalar ise çeşitli kademelerde işlem platformu erişimi ve regülasyon sürecini sürdürüyor. Hiçbiri tamamen durağan durumda değil ve tümü kendi alanında ilerliyor.

Société Générale ve MiCA Lisansı

Fransız bankacılık devi Société Générale, SG-FORGE birimi üzerinden MiCA lisansı sahibi olarak kripto saklama, transfer ve emir iletimi yetkisine sahip. Bankanın öne çıkan bir diğer faaliyeti ise Euro stabilcoin ürünü EUR CoinVertible’ı Ethereum, Stellar ve XRP Ledger gibi üç farklı blokzincir üzerinde canlıya alması oldu. Kreditif bazda bir banka tarafından üç ağda birden Euro stabilcoin işletilmesi, geleneksel Bitcoin saklamanın ötesinde bir kurumsal katılım örneği sunuyor.

Qivalis Konsorsiyumu ve Stabilcoin Girişimi

Avrupa sabit kripto para pazarında büyük bir hamle ise Amsterdam merkezli Qivalis ortak girişimiyle gerçekleşiyor. BNP Paribas, ING, UniCredit ve KBC’nin de aralarında olduğu on büyük banka, 2026’nın ikinci yarısında MiCA uyumlu bir Euro stabilcoin piyasaya sürmek için iş birliği yapıyor. Ortaklık, Avrupa merkezli ve regülasyona tabi bir dijital Euro üretmeyi ve piyasalardaki ABD doları hakimiyetine karşı alternatif sunmayı hedefliyor. Aralarındaki geleneksel rekabete rağmen, bu bankalar ABD doları tabanlı stabilcoinlerin Avrupa üzerindeki etkisine karşı ortak bir finansal altyapı kurma motivasyonuyla hareket ediyor.

Qivalis’in yaptığı açıklamada, girişimin amacının ABD merkezli USDT ve USDC gibi ürünlere regülasyonlu ve Avrupalı bir alternatif sağlamak olduğu ifade edildi.

Stablecoinlerin küresel ödemelerin merkezine yerleşeceği öngörüleri, Avrupalı bankaların beklemeden bu alanda konumlanma çabalarını hızlandırıyor.

MiCA Düzenlemesinin Rolü

MiCA’nın getirdiği “pasaportlama” mekanizması sayesinde, bir AB ülkesinden alınan kripto lisansı 27 üye ülkede de geçerli oluyor. Bu, geçmişte her ülkede ayrı izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak Avrupa çapında maliyetleri düşürdü. Deutsche Bank’ın Bitpanda ile kurduğu ortaklık gibi örnekler, MiCA uyumunun sektördeki iş birliklerini hızlandırdığını göstermekte.

Hızlı Değişimin Yansımaları

2022’de kripto işlemlerini sınırlandıran Avrupalı bankalar, 2026 itibarıyla müşterilerine çok yönlü kripto hizmetleri sunma aşamasına geldi. Kısa sürede yaşanan bu dönüşümün önümüzdeki aylarda daha da hızlanıp hızlanmayacağı, Avrupa’daki kripto benimsemenin yeni evresini şekillendirecek.