Strategy 1,57 Milyar Dolarlık Son Alımla Bitcoin Birikimini 761 Bin Adete Çıkardı

Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla kripto para sektöründe öne çıkan Strategy, geçen hafta yeni bir büyük satın alım daha gerçekleştirdi. Şirket, toplam 1,57 milyar dolar karşılığında ortalama 70.194 dolardan 22.337 adet bitcoin alımı yaptı. Bu hamle, firmanın bitcoin portföyünü 761.068 adede taşırken, Strategy’nin şirket kimliğini de daha fazla kripto odaklı hale getirdi.

Aldığı Yeni Bitcoinler Ortalama Maliyetinin Altında Kaldı

Şirketin bu alımı, özellikle ortalama maliyetinin altındaki fiyat seviyesiyle dikkat çekti. Strategy’nin şimdiye kadarki tüm bitcoin alışlarında ortalama maliyeti 75.696 dolar seviyesine ulaşırken, son alım bu değerin yaklaşık 5.500 dolar altında gerçekleşti. Böylece, toplam bitcoin varlıklarının ortalama edinim maliyeti kısmi olarak aşağı çekildi. Bu durum, piyasadaki tepe fiyatlardan uzak durarak sürekli bir alım disipliniyle hareket edildiğine işaret ediyor.

Michael Saylor, “Strategy toplamda 22.337 bitcoin daha alarak, ortalama 70.194 dolardan yaklaşık 1,57 milyar dolar harcama gerçekleştirdi. 15 Mart 2026 itibarıyla toplam bitcoin birikimimiz 761.068 adede çıktı. Şirketin bu varlıklar için ortalama maliyeti ise 75.696 dolar seviyesinde.” şeklinde bilgi verdi.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız alınan bu kararlar, şirketin kripto piyasasında uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Piyasada Eşi Benzeri Olmayan Bir Ölçek

Strategy, bugüne kadar yaklaşık 57,61 milyar dolar yatırım yaparak toplam 761.068 bitcoin’e ulaşmış oldu. Bu miktar, çıkarılabilecek tüm bitcoinlerin yaklaşık yüzde 3,6’sını temsil ediyor. Halka açık şirketler arasında bu ölçekte bir kripto varlık birikimi başka hiçbir örnekte görülmüyor.

Bu ölçekte bir varlık yoğunluğu, Strategy’ye bitcoin fiyatındaki dalgalanmalarda benzersiz bir etki yaratma imkanı sunuyor. Öte yandan, şirketin bilançosunun neredeyse direkt olarak BTC fiyatlarıyla hareket etmesi, analistlerin ve kurumsal yatırımcıların dikkatle izlediği bir unsur olmayı sürdürüyor.

Stratejik Satın Alma İstikrarı

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, şirketin piyasa koşullarına bakmaksızın düzenli şekilde alımlarına devam etmesi. Bu son işlem, uzun süredir sürdürülen stratejik birikim modelinin devamı olarak öne çıkıyor.

Strategy, bu süreçte birikimlerinin bir kısmını hisse senedi arzı ve dönüştürülebilir tahvil gibi finansman mekanizmalarıyla finanse etmeyi tercih etti. Bu tür bir yapılanma, sermaye yükümlülüklerinin doğrudan Bitcoin performansına endekslenmesi anlamına geliyor ve basit bir uzun vadeli pozisyonun ötesine geçiyor. Şirketin CEO’su Michael Saylor, bu yaklaşımı uzun vadeli değer saklama amacıyla uyguladıklarını aktarıyor.

Bu yaklaşımın piyasadan nasıl bir karşılık bulacağı ise, şirketin ötesinde daha geniş piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebilecek önemli bir konu olarak öne çıkıyor.