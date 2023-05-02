Dünyanın en büyük dijital fon şirketi Grayscale, kısa süre önce yayımladığı raporda, Fed'in 3 Mayıs'ta faizi kararının piyasaların beklentisi dahilinde gelmesinin Bitcoin (BTC) ve altcoin'lere fayda sağlayabileceğini iddia etti.

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Dünyanın en büyük dijital fon şirketi Grayscale, kısa süre önce yayımladığı raporda, Fed’in 3 Mayıs’ta faizi kararının piyasaların beklentisi dahilinde gelmesinin Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere fayda sağlayabileceğini iddia etti. Şirket, Bitcoin‘in hala bir dizi faktöre duyarlı olmaya devam ettiğini de ekledi.

“Fed Faiz Artırsa da Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselebilir”

ABD Federal Reserve’in (Fed) Çarşamba günü alacağı kritik faiz kararı öncesinde Bitcoin fiyatındaki volatilite arttı. Yatırımcılar Fed’in son faiz kararını merakla beklerken Grayscale, faiz artışının piyasaların beklentisi dahilinde gelmesinin başta Bitcoin olmak üzere diğer tüm kripto paralara yarar sağlayabileceğine dönük dikkat çeken bir rapor yayımladı.

CME’nin FedWatch aracı, Fed‘in 3 Mayıs’ta yüzde 94,8 ihtimalle faizi 25 baz puan artıracağını, yüzde 5,2 gibi oldukça düşük bir ihtimalle ise sabit tutacağını gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, BTC fiyatı yeni ayın ve yeni haftanın ilk gününde yüzde yüzde 4’ü aşan düşüşle 28 bin doların altına düşerek 27 bin 600 dolara kadar geriledi. Piyasa değeri ile en büyük kripto para, MicroStrategy’nin çeyreklik finansal sonuçlarını açıklaması ve şirketin Bitcoin stratejisine olan inancının hala güçlü olduğunu belirtmesiyle toparlanarak yeniden 28 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde değerinin 1,8’ini kaybetti ancak yıl başından bu yana yüzde 69’luk değer artışına imza attı.

“Bunlar Bitcoin’deki Volatiliteyi Artırabilir”

Tüm bunlarla birlikte Grayscale, raporunda Nisan ayının ikinci yarısında görülen volatiliteye işaret ederek, akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar olduğunu belirtti.

“Bitcoin hala yanlış veya eksik bilgilerden etkilenebilecek birçok duygusal faktöre açık olabilir” diyen Grayscale, Arkham’ın yaptığı yanıltıcı uyarıya atıfta bulundu. Ayrıca “Büyük yatırımcıların eylemlerine ilişkin algılar, Bitcoin fiyatı üzerinde de etkili olabilir.” notunu düştü.

Grayscale, gelecek faiz artırımları ve düşen enflasyon gibi faktörlerin “Bitcoin için öngörülen yükseliş senaryosu ile iyi uyumlu olduğunu” belirtti. Bazı bölgesel bankaların iflas etmesi ve bazı bölgesel bankaların iflasın eşiğine gelmesi üzerine de değerlendirmede bulunan dijital fon şirketi, yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde bile kripto paralara olan ilgilerini sürdürdüklerinin görüldüğünü ekledi.