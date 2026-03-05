Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Zerohash Ulusal Banka Yetkisi İçin Başvurdu: Kripto Düzenlemesinde Yeni Hamle

Özet

  • Zerohash, ABD'de ulusal emanet bankası olmak için başvuru yaptı.
  • Başvuru, finansal kurumların dijital varlık hizmetleri sunmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.
  • Kripto şirketleri yeni düzenleyici çerçeveye uyum sağlamak için lisans almaya odaklanıyor.
COINTURK
COINTURK

Blockchain altyapısı sağlayan Zerohash, ABD’de ulusal bir emanet bankası olarak faaliyet gösterebilmek için bankacılık yetki belgesi başvurusunda bulundu. Şirketin aldığı bu adım, Amerika Birleşik Devletleri genelinde faaliyetlerini federal denetime tabi şekilde genişletmeye hazırlanmasının bir parçası olarak görülüyor. Eğer izin verilirse, Zerohash çeşitli kripto varlık hizmetlerini doğrudan federal düzenleyici çerçeveye uygun biçimde sunabilecek.

İçindekiler
1 ABD’de Federal Yetki İçin Stratejik Başvuru
2 Şirketten Süreçle İlgili Açıklamalar
3 Kripto Sektöründe Lisans Yarışı Kızışıyor

ABD’de Federal Yetki İçin Stratejik Başvuru

2017 yılında kurulan Zerohash, finans kurumları ile finansal teknoloji şirketlerinin blokzincir tabanlı hizmetlere entegre olmasını sağlayan çözümler geliştiriyor. Şirketin platformu; kripto para alım-satımı, saklama hizmetleri ve stabilcoin ödemeleri gibi yetenekler sunuyor. Zerohash’in teknolojisinden Morgan Stanley, Franklin Templeton ve Stripe gibi uluslararası aktörler de yararlanıyor. Bu kurumlar aracılığıyla son kullanıcılara kripto varlıklarla ilgili çeşitli işlemler sağlanıyor.

Şirketten Süreçle İlgili Açıklamalar

Zerohash’in hukuk ve uyumdan sorumlu yöneticisi Stephen Gardner, yapılan başvurunun şirketin büyüme planı açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti. Gardner, bu başvurunun küresel lisans kapsamını genişletme ve ürün yelpazesini büyütme hedeflerinin doğal bir uzantısı olduğuna dikkat çekti.

Başvuru süreci, küresel anlamda kapsamlı bir lisans altyapısı sunma ve ürün hizmet ağını geliştirmenin bir sonraki adımı olarak değerlendirildi.

Şirketin başvurusu, OCC’nin (Para Birimi Denetleme Ofisi) dijital varlık alanında uyguladığı yeni yasal düzenleme çerçevesinde Şubat ayında yapıldı. Aynı dönemde Morgan Stanley ve PAYO Digital Bank gibi kurumlar da benzer bir süreç başlattı.

Kripto Sektöründe Lisans Yarışı Kızışıyor

ABD’de federal düzeyde düzenleyici netlik oluşturmayı hedefleyen yetki belgesi, kripto şirketleri için giderek daha cazip hale geliyor. Özellikle Temmuz’da yürürlüğe giren GENIUS Act’in ardından, stabilcoin ve kripto varlık saklama hizmeti sunan şirketler federal onay için yarışıyor. OCC tarafından paylaşılan bilgiye göre; Crypto.com, Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo ve Paxos gibi şirketler halihazırda geçici onay aldı.

OCC, GENIUS Act’in uygulanmasına ilişkin düzenleyici taslak metin yayımlayarak, ülkede ödeme amaçlı stabilcoin ihraç eden kurumlar için yeni bir denetim döneminin sinyalini verdi. Bu yeni düzenlemeler, sektörde faaliyet gösteren aktörlerin yasal gerekliliklere uyumunu artırmayı hedefliyor.

Artan başvuru sayısının ardından, bazı siyasi isimler kriptoyla ilişkili banka başvuruları ve özellikle yabancı yatırım içeren işlemler konusunda şeffaflık çağrısında bulunuyor. Son olarak Elizabeth Warren, bu süreçte daha fazla denetim ve şeffaflık gerektiğine yönelik görüşlerini gündeme taşıdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Fiyatında Kritik Direnç: Önümüzdeki Günler Yönü Belirleyecek

ABD’de Kripto Platformlarına Banka Engeli İddiası Gündemde

Bitcoin’de ABD Piyasası Açılışıyla Büyük Alım Dalgası Dikkat Çekti

Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF Hamlesi ve Saklama Yapısı Dikkat Çekiyor

Jiuzi Holdings’ın 10.000 Bitcoin Alım Planı Piyasada Soru İşaretleri Oluşturdu

Bitcoin’de Mart Ayı Nasıl Kapanır? Tarihsel Veriler ve 2026 Beklentisi

Bitcoin Yeniden 73 Bin Dolar Sınırında: Kripto Piyasasında Güçlü Yükseliş

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Adres Zehirlenmesi Saldırısı Sonrası 24 Milyon Dolarlık Kripto Para Hareketi Dikkat Çekti
Bir Sonraki Yazı Kripto Dünyasına Yeni Dönem: Düzenleme ve Uyum Sürecinin Etkileri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Fiyatında Kritik Direnç: Önümüzdeki Günler Yönü Belirleyecek
Kripto Para
Hong Kong’da Dijital Varlık Transferi İçin Blockchain Destekli Yeni Pilot Çözüm
BLOCKCHAIN
Kripto Dünyasına Yeni Dönem: Düzenleme ve Uyum Sürecinin Etkileri
Kripto Para Hukuku
Adres Zehirlenmesi Saldırısı Sonrası 24 Milyon Dolarlık Kripto Para Hareketi Dikkat Çekti
DEFI
Lost your password?