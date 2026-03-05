Zerohash Ulusal Banka Yetkisi İçin Başvurdu: Kripto Düzenlemesinde Yeni Hamle

Blockchain altyapısı sağlayan Zerohash, ABD’de ulusal bir emanet bankası olarak faaliyet gösterebilmek için bankacılık yetki belgesi başvurusunda bulundu. Şirketin aldığı bu adım, Amerika Birleşik Devletleri genelinde faaliyetlerini federal denetime tabi şekilde genişletmeye hazırlanmasının bir parçası olarak görülüyor. Eğer izin verilirse, Zerohash çeşitli kripto varlık hizmetlerini doğrudan federal düzenleyici çerçeveye uygun biçimde sunabilecek.

ABD’de Federal Yetki İçin Stratejik Başvuru

2017 yılında kurulan Zerohash, finans kurumları ile finansal teknoloji şirketlerinin blokzincir tabanlı hizmetlere entegre olmasını sağlayan çözümler geliştiriyor. Şirketin platformu; kripto para alım-satımı, saklama hizmetleri ve stabilcoin ödemeleri gibi yetenekler sunuyor. Zerohash’in teknolojisinden Morgan Stanley, Franklin Templeton ve Stripe gibi uluslararası aktörler de yararlanıyor. Bu kurumlar aracılığıyla son kullanıcılara kripto varlıklarla ilgili çeşitli işlemler sağlanıyor.

Şirketten Süreçle İlgili Açıklamalar

Zerohash’in hukuk ve uyumdan sorumlu yöneticisi Stephen Gardner, yapılan başvurunun şirketin büyüme planı açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti. Gardner, bu başvurunun küresel lisans kapsamını genişletme ve ürün yelpazesini büyütme hedeflerinin doğal bir uzantısı olduğuna dikkat çekti.

Başvuru süreci, küresel anlamda kapsamlı bir lisans altyapısı sunma ve ürün hizmet ağını geliştirmenin bir sonraki adımı olarak değerlendirildi.

Şirketin başvurusu, OCC’nin (Para Birimi Denetleme Ofisi) dijital varlık alanında uyguladığı yeni yasal düzenleme çerçevesinde Şubat ayında yapıldı. Aynı dönemde Morgan Stanley ve PAYO Digital Bank gibi kurumlar da benzer bir süreç başlattı.

Kripto Sektöründe Lisans Yarışı Kızışıyor

ABD’de federal düzeyde düzenleyici netlik oluşturmayı hedefleyen yetki belgesi, kripto şirketleri için giderek daha cazip hale geliyor. Özellikle Temmuz’da yürürlüğe giren GENIUS Act’in ardından, stabilcoin ve kripto varlık saklama hizmeti sunan şirketler federal onay için yarışıyor. OCC tarafından paylaşılan bilgiye göre; Crypto.com, Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo ve Paxos gibi şirketler halihazırda geçici onay aldı.

OCC, GENIUS Act’in uygulanmasına ilişkin düzenleyici taslak metin yayımlayarak, ülkede ödeme amaçlı stabilcoin ihraç eden kurumlar için yeni bir denetim döneminin sinyalini verdi. Bu yeni düzenlemeler, sektörde faaliyet gösteren aktörlerin yasal gerekliliklere uyumunu artırmayı hedefliyor.

Artan başvuru sayısının ardından, bazı siyasi isimler kriptoyla ilişkili banka başvuruları ve özellikle yabancı yatırım içeren işlemler konusunda şeffaflık çağrısında bulunuyor. Son olarak Elizabeth Warren, bu süreçte daha fazla denetim ve şeffaflık gerektiğine yönelik görüşlerini gündeme taşıdı.