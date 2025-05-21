Yeni Bitcoin Metriği “Karşılık Süresi” Yatırımcılara Pusula Oldu! Kısa Olanların Fiyatları Uçuyor

MetaPlanet, The Blockchain Group ve Semler Scientific gibi şirketler Bitcoin $106,616.75 biriktirme hızlarıyla dikkat çekerken, yeni bir metrik olan “Karşılık Süresi” yatırımcılara bu şirketleri daha derinlemesine değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu metrik şirketlerin piyasa değerlerini mevcut BTC biriktirme hızlarıyla ne kadar sürede karşılayabileceklerini hesaplıyor. Günlük BTC getirisi yüksek olan şirketler yatırımcılar nezdinde daha gerçekçi ve sürdürülebilir Bitcoin stratejileriyle öne çıkıyor.

Bitcoin “Karşılık Süresi” Neyi Gösteriyor, Neden Önemli?

Blockchain sektörünün önde gelen isimlerinden Blockstream CEO’su Adam Back tarafından öne çıkarılan bu yeni metrik şirketlerin Bitcoin’e bağlılıklarını net şekilde ortaya koyuyor. “Karşılık Süresi” bir şirketin piyasa değerinin BTC bazında ne kadar sürede karşılanabileceğini hesaplıyor. Bunun için şirketin piyasa değeri ile sahip olduğu BTC varlıkları arasındaki oran olan mNAV değeri ile Günlük BTC Getirisi (Daily BTC Yield) kullanılıyor. Formül basit: ln(mNAV) / ln(1 + günlük BTC getirisi).

Bu formül yalnızca rakamsal bir gösterge değil. Aynı zamanda bir şirketin gerçekten BTC biriktirip biriktirmediğini ya da sadece marka algısıyla yatırımcı çekmeye çalışıp çalışmadığını gözler önüne seriyor. Örneğin MetaPlanet‘in günlük BTC getirisi yüzde 1,49 seviyesinde ve bu oranla piyasa değerini 110 günde karşılayabileceği hesaplanıyor. Aynı şekilde The Blockchain Group için bu süre 152 gün. Buna karşın MicroStrategy gibi dev bir BTC portföyüne sahip şirketin günlük getirisi yalnızca yüzde 0,12 ve karşılık süresi 626 gün.

Yatırımcılar İçin Yol Gösterici Rolde

Kripto para piyasası olgunlaşırken yatırımcıların şirket seçiminde sadece toplam BTC miktarına değil, bu Bitcoin’lerin ne hızda biriktiğine de bakması gerekiyor. “Karşılık Süresi” işte tam bu noktada devreye giriyor. Bu metrik sayesinde yatırımcılar BTC stoklayan şirketleri Bitcoin üzerine bahis yapanlardan ayırabiliyor.

Mart ayında en kısa “Karşılık Süresi” verisine sahip olan The Blockchain Group’un hisse fiyatının o tarihten bu yana yüzde 834 yükselmiş olması bu metriğin piyasa etkisini de ortaya koyuyor. Günlük getirisi yüksek, mNAV değeri dengeli olan şirketler bu metriğe göre daha cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için metrik fiyat hareketlerinden önce pozisyon alma şansı sağlatabiliyor.

Bitcoin tabanlı yatırım stratejilerinde sadece ne kadar BTC tuttuğu değil, bu BTC’lerin hangi hızla biriktirildiği de artık kritik bir gösterge. Bu yeni bakış açısı özellikle kurumsal Bitcoin yatırımlarının değerlendirmek, onların hisselerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir yol haritası oluşturuyor.