Yeni Başkanla Fed 2026’da neler yapacak?

  • 2008'den beri her Fed başkanı, bilançoyu ve faizleri tek bir kaldıraç olarak ele aldı. Warsh ise bunları iki ayrı kaldıraç olarak görüyor. Warsh 8 kat artan bilançoyu küçültecek.
  • QT devam ederken enflasyonsuz büyümenin ortasında Warsh faizlerin inebileceğini düşünüyor.
  • Faizlerin düşmesini isteyen, yapay zekayı enflasyonu düşürücü bir unsur olarak gören ve işgücü piyasasındaki gevşemeyi faiz indirimleri için gerekçe olarak değerlendiren bir Fed başkanı kripto için nispeten iyi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta doluyor. Yerine gelecek Kevin Warsh ise Trump’ın geçen sene “faizleri indirmeyecek olan birini başkan yapmayacağım” demesinin ardından seçildi. Herkes faiz indirimlerinin Warsh ile başlamasını bekliyor ancak veriler indirimleri desteklemezse bu sefer de Fed’in bağımsızlığı tartışmaya açılacak.

1 Kevin Warsh’ın duruşması
2 2026 Fed politikası

Kevin Warsh’ın duruşması

Dünkü duruşmada Senatör Kennedy, ona “Trump’ın kuklası mı olacaksın” diye sordu ve tatmin edici bir cevap alamadı. Fed’in bağımsızlığı hakkındaki soruya “başkan benden faizler hakkında herhangi bir söz istemedi ben de bunu kabul etmezdim” diyerek cevap verdi. Son birkaç yıldaki Fed politikasını “ölümcül bir politika hatası” olarak Warsh kurumun tam bir sıfırlanmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Enflasyon konusunda tarifelerin ana itici güç olduğu fikrine karşı çıktı. Verileri kusurlu olarak nitelendirdi. Sorumluluğu tamamen Fed’in kendisine yükledi. Yani Fed daha doğru hareket etseydi enflasyon bu kadar uzun süre yüksek kalmazdı.

2008’den beri her Fed başkanı, bilançoyu ve faizleri tek bir kaldıraç olarak ele aldı. Warsh ise bunları iki ayrı kaldıraç olarak görüyor. Ters yönlerde hareket ediyorlar. Onun planı 6,7 trilyon dolarlık bilançoyu küçültmek ve bunu yaparken faizleri indirmek. Burası QE karşıtlığının başkanlık döneminde devam edeceğini gösterdiğinden negatif olsa da faiz indirimleri olumlu.

Peki yanlış yapılan şey neydi? Warsh neyi doğru yapacağını söylüyor? Parasal genişleme (QE), vade primi ve mali-parasal politikaların birbirine karışması yoluyla uzun vadeli faiz oranlarını yüksek tuttu. Bilanço küçültülürse bu baskı ortadan kalkar ve enflasyonu yeniden alevlendirmeden kısa vadeli faizleri düşürmek için alan açılır. Warsh 2006’da göreve başladığında Fed’in 800 milyon dolarken şimdi bunun 8 katı.

QT devam ederken enflasyonsuz büyümenin ortasında Warsh faizlerin inebileceğini düşünüyor. Yapay zekanın verimlilik için büyük bir patlamaya neden olacağını düşünen yeni başkan 2 yıldır devam eden AI hype’ın süreceği varsayımıyla kendine yol çiziyor. Bu yönüyle kripto için iyi denebilir.

Faizlerin düşmesini isteyen, yapay zekayı enflasyonu düşürücü bir unsur olarak gören ve işgücü piyasasındaki gevşemeyi faiz indirimleri için bir gerekçe olarak değerlendiren bir Fed başkanı, kağıt üzerinde olumlu bir etki doğurmalıdır. Daha küçük bilanço. Daha düşük faizler. Parasal genişlemeye daha az bağımlılık. Peki bu ne kadar uygulanabilir?

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bu yükseliş kriptoda son büyük short fırsatı mı?

Bitcoin ve Ether ETN’leri İngiltere’de vergisiz yatırımda serbest

QCP Capital analistlerinin 22 Nisan kripto para değerlendirmesi

ABD Piyasaları ve kripto paralar 22 Nisan son durum

Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi

İran son kozunu oynuyor, Kripto paralar bayılmak üzere

Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi’de 293 milyon dolarlık açık: Wall Street frene basabilir

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
