Shiba Inu’da kritik retest sonrası yüzde 3’lük yükseliş dikkat çekti

Kripto para piyasasında öne çıkan Shiba Inu, son dönemde önemli bir teknik seviyenin aşılmasının ardından dengelenme sürecine girdi. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen SHIB, dikkatlerin fiyat hareketine yoğunlaştığı retest aşamasında bulunuyor. Analistler, bu aşamanın trend değişiminin teyidi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Teknik kırılma ve güçlü retest süreci

SHIB, haberi hazırlama anında 0,00000621 dolar seviyesinde işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 3’lük bir yükseliş kaydetti. TradingView tarafından yapılan analizlerde, bu toparlanmanın geniş zaman dilimlerinde bir kırılım yapısının onaylandığı belirtiliyor. Token, çok yıllı bir alçalan üçgen formasyonunu yukarı kırdıktan sonra bu kritik bölgeyi yeniden test etmeye başladı.

Retest bölgesinin 0,0000058 ile 0,0000060 dolar aralığında bulunduğu aktarılıyor. Burası, SHIB’nin Kasım 2025’ten bu yana işlem gördüğü alçalan kanalın üst sınırını oluşturuyor. 16 Nisan’daki yüzde 5,20’lik yükselişle bu kanal yukarı yönlü kırıldı, ardından 18-19 Nisan tarihlerinde fiyatta yüzde 7’ye yakın bir geri çekilme yaşandı. Analistler, bu tür geri çekilmelerin kırılımın sağlamlığı için test işlevi gördüğünü ve desteğin tutunduğu ölçüde trend değişimini destekleyebileceğini ifade ediyor.

Teknik indikatörlerde de önemli hareketler göze çarpıyor. Bollinger Bantları’na göre alt bant 0,00000572, orta bant 0,00000598 ve üst bant 0,00000625 dolar olarak ölçüldü. SHIB’nin özellikle orta bant civarında destek oluşturduğu, yukarı yönlü ivmenin devam ettiği aktarılıyor. Ayrıca Şubat ayından bu yana ilk kez MACD göstergesi pozitife dönerek satış baskısının azalmaya başladığını işaret etti.

Genel piyasa koşulları da SHIB’nin güç bulmasına katkı sağladı. Bitcoin, 78.000 doların üzerinde kalırken Ethereum, 2.400 dolara yaklaşarak büyük hacimli coinlerde istikrar sinyali verdi. Böyle bir ortamda SHIB gibi daha küçük token’lar için yükselişin önü açıldı.

Direnç bölgeleri ve zincir üstü veriler öne çıktı

Analistlerin değerlendirmelerine göre SHIB, devam eden retest sürecinde olumlu bir ivme yakaladı. Bugün fiyatlarda yüzde 2’lik ek bir yükseliş gözlemlendi. Böylece token, daha önce üstesinden geldiği kanal direncinden yukarı doğru uzaklaşmayı sürdürdü.

Bu momentumun korunması halinde, test sürecinin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Başarılı bir destek oluşumu, yükseliş trendine kalıcı bir geçişin önünü açabilir. Analistler, bu ihtimalin yeni direnç seviyelerinin hedeflenmesini sağlayacağını düşünüyor.

İlk güçlü direnç bölgesi 0,00000785 ile 0,00000821 dolar arasında yer alıyor. Bu bölgeye yükseliş, mevcut seviyeden yüzde 26 ila 32 aralığında ek getiri potansiyeli anlamına geliyor. Bu aralık yukarı kırılırsa, SHIB için yeni yükseliş hedefi belirlenebilir.

Bir sonraki tedarik bölgesi 0,00001038 ile 0,00001261 dolar seviyelerinde bulunuyor. Fiyatta buraya ulaşmak, yüzde 67 ile 103 arasında değişen potansiyel kazançlara işaret ediyor. Uzmanlar, bu seviyelere ulaşmanın hem piyasa momentumunun hem de işlem hacminin güçlü kalmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Zincir üstü veriler de beklentileri destekliyor. Son 24 saatte yakım faaliyeti yüzde 544 artarak 23 milyonun üzerinde SHIB’in dolaşımdan kaldırıldığı açıklandı. Analistlere göre bu gelişme, topluluk katılımının ve arz azaltma çabalarının yoğunlaştığını gösterdi.

Ayrıca açık pozisyonlarda da yüzde 13’lük bir yükselişle 69,27 milyon dolara ulaşıldı. Bu rakam, Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek değeri işaret ediyor. Uzmanlar, türev işlemlere olan ilginin ve piyasa katılımının artmasının fiyat hareketini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Genel olarak piyasa, SHIB’nin yeniden test ettiği bu kritik bölgede sergileyeceği fiyat davranışını yakından takip ediyor. Analistler ise burada sağlanacak bir teyidin, token’ın bir sonraki yönünü belirleyeceği görüşünde birleşiyor.

Analistlere göre,

“Eğer SHIB bu retest aşamasını güçlü biçimde tamamlarsa, yeni yükseliş dalgası için önemli bir zemin oluşabilir. Yaklaşan direnç bölgeleri ise potansiyel kazançların büyüklüğünü artırıyor.”