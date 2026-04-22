Solana fiyatında 2026 için sert sıçrama: 179,36 dolar hedefi, uzmanlardan yükseliş yorumu

Solana (SOL), merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Web3 ekosisteminde hızla öne çıkan, yüksek işlem kapasitesine sahip bir blokzincir platformu olarak biliniyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Solana, son yıllarda gösterdiği performans ve teknolojik yeniliklerle yatırımcıların yakın takibinde. Analistlerin yaklaşan süreç için yaptığı tahminlerle, platformun gelecekteki konumuna dair heyecan ve beklenti giderek artıyor.

Güncel fiyat hareketleri ve teknik görünüm

SOL fiyatı Nisan 2026’da yükselişe geçerek 87,8 dolar seviyesine ulaştı. Son 24 saatte yüzde 2,09 değer kazanan coin, 84 dolar bölgesinden destek bularak yeniden hareketlenmiş durumda. SOL/USD çiftinde kısa vadeli direnç 88 dolarda oluşmuşken, aşağıda en yakın destek noktası ise 84 dolar olarak öne çıkıyor.

Teknik indikatörlere bakıldığında, Bollinger Bantlarının daralması piyasa oynaklığında azalmaya işaret ediyor. RSI göstergesi ise 55 seviyesine çıkarak alıcıların baskın olabileceğine işaret ediyor. Eğer alım yönlü işlemler artarsa, fiyatın volatilitesi yükselebilir ve direnç bölgeleri test edilebilir.

4 saatlik grafiklerde ise SOL’un 88 dolar üzerinde dirençle karşılaştığı görülüyor. RSI değeri kısa vadede 61’e yaklaşsa da olası satış baskısı fiyatın tekrar 84 dolara çekilmesine yol açabilir.

Solana’nın uzun vadeli fiyat tahminleri

Analistlerin hazırladığı tablolar ve teknik analizler, SOL için 2026 yılında önemli fiyat hamleleri öngörüyor. Fiyat tahminlerine göre, Solana’nın 2026 yılında minimum 69,33 dolara inebileceği, ortalama fiyatın ise 115,48 dolar olacağı tahmin ediliyor. Yükseliş senaryosunda ise maksimum 179,36 dolar hedefi dikkat çekiyor. CryptoAppsy verilerine göre SOL, şu anda 87,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Takip eden yıllarda ise yükselme beklentisi sürüyor. 2029’da fiyatın en fazla 346,77 dolara yükselmesi, 2032’ye gelindiğinde ise 668,14 dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ortalama fiyat tahmini ise 2032’de 479,51 dolar seviyesinde.

Ekosistem gelişmeleri ve piyasa beklentileri

Solana ağı zaman zaman tıkanıklık ve diğer zincirlerle rekabet gibi sorunlar yaşasa da, güçlü altyapısı ve düşük işlem ücretleriyle piyasanın etkili oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle büyük bankaların ve kurumsal aktörlerin ilgisi, ağın benimsenmesini güçlendiriyor. Nitekim, SoFi tarafından başlatılan Büyük Kurumsal Bankacılık çözümüyle, ABD’nin lisanslı bir bankası Solana altyapısını kullanarak 13,7 milyon üyesine fiat ve stabilcoin tabanlı hizmetler sunmaya başladı.

Yatırımcılar arasında oluşan iyimserlik, Solana’nın sürekli gelişen DeFi, NFT ve merkeziyetsiz borsa alanlarındaki hakimiyetiyle destekleniyor. Geçmiş yıllarda yaşanan sert fiyat hareketleri ise Solana topluluğunda güven ve beklenti oluşturuyor.

Son teknik analizler, “Alım baskısı artmaya devam ederse, fiyatın 90 doların üzerine çıkabileceğine” işaret ederken, satışların güçlenmesi halinde ise kısa vadede yeniden 84 dolar seviyesinin görülmesinin olası olduğu belirtiliyor.

Uzman platformlar tarafından yapılan öngörülere bakıldığında, Changelly 2026’da 167 dolar, 2027’de ise 248 dolarlık tahmin paylaşıyor. Bir diğer veri sağlayıcı DigitalCoinPrice ise 2026 için 132,89, 2027 için ise 162,57 dolarlık öngörülerine yer veriyor.

Geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, SOL’un ilk çıkışı 0,75 dolar seviyesinden gerçekleşmiş ve özellikle 2021’de NFT ve DeFi ilgisiyle önemli bir sıçrama göstermişti. 2024 yılında fiyat 83,62 dolardan 202,87 dolara yükselmiş, 2025’in başında ise 210 doların üzerinde kapanışlar görülmüştü. Yılın ilerleyen aylarında büyük dalgalanmalar yaşansa da Solana uzun vadede volatil olsa bile güçlü bir piyasa oyuncusu olarak öne çıkıyor.