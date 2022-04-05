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Yatırımcılar En Çok Bu İki Meme Token’ı Araştırıyor! 

Elde edilen son verilerde kullanılan Google Trendler rakamlarının analizine göre, iki meme token’a olan büyük ilgi hala devam ediyor. 
15:01
5 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde online olarak en çok aranan dijital varlıklar arasında meme kripto para birimlerinin hala çok popüler olduğunu doğruladı. 

Meme Token’lar Hala Popüler 

Coin Insider’daki kripto uzmanları tarafından yürütülen Google Trendler verilerinin analizine göre, meme token Dogecoin (DOGE), Illinois, Hawaii, New Jersey ve Florida dahil 23 eyalette en çok aranan token olarak karşımıza çıkıyor.  

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan Shiba Inu (SHIB) ise New York, Texas, California ve Nevada dahil olmak üzere yedi eyaletteki kullanıcılar tarafından en çok aranan şaka coin.  

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), en çok aranan ikinci kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle on eyaletteki kullanıcılar, lider dijital varlığa nasıl yatırım yapacaklarını öğrenmek için Google’ı kullanıyor gibi görünüyor. 

Buna ek olarak sekiz ABD eyaletindeki kullanıcılar nasıl yatırım yapılacağı noktasında aramalarda üçüncü olarak Ethereum’u, ardından Cardano (ADA) ve Lithium Coin (LITH)’u tercih ediyor.  

Şaka Coin’lerin Etrafındaki Hype 

Her ne kadar şaka coin’ler ile ilgili hype durumu 2021 yılında başlamış olsa da elde edilen son bilgilere göre bu hype hala devam ediyor ve özellikle son 6 aydır popülerliğin hiç azalmadığı görülüyor. 

Bununla birlikte hem Bitcoin hem de Ethereum şu anda DOGE ve SHIB‘den daha üst sıralarda yer alıyor ve bu tür dijital varlıklara olan ilginin hala çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun da ötesinde, Bitcoin ve Ethereum’un değeri de çok güçlü, şu anda sırasıyla 46.665 dolar ve 3.523 dolardan işlem görüyorlar. 

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