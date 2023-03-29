Yatırımcıların yakından takip ettiği popüler altcoin için vakit daralırken teknik "ya tamam ya devam" modunu açmış durumda.

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Bir süredir dar bir akümülasyon bölgesinde sıkışıp kaldığı görülen ApeCoin‘in (APE) fiyat grafiği, düşüş trendine işaret eden bir flama formasyonunun oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu teknik görünüm, tamamlandığında altta yatan satış baskısını artıran oldukça ünlü bir düşüş trendi devam formasyonlarından birisidir. Bununla birlikte bu formasyonun ortaya çıkmış olması fiyatın illaki düşeceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle yatırımcılarının altcoin’i çevreleyen fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerekiyor. İşte APE’e ilişkin beklentiler.

ApeCoin Fiyat Analizi

ApeCoin fiyatı üzerinde varlığını koruyan düşüş trendi, kripto para piyasasının geri kalanı üzerindeki belirsizliğin neden olduğu olumsuzluk döneminde geçici bir yatay fiyat hareketini tetiklemiş durumda. APE fiyatının özellikle son üç haftadır üçgen şeklindeki bir modeli yansıtan iki paralel trend çizgisi arasında hareket ettiği görülüyor.

Sert bir düşüşün ardından oluşan üçgen formasyonları, düşüş trendinin devam edeceğini gösteren bir flama formasyonunun oluşmasına neden olur. Teoride bu formasyon, fiyatın düşmek için güç toplamak için bir süre akümüle olur.

Şu anda ApeCoin’in fiyatının üçgenin üst trend çizgisine yaklaştıkça güçlü bir şekilde düşmesi ve en sonunda üçgenin alt trend çizgisini kırması beklenir. Tekniğe göre ApeCoin fiyatının alttaki trend çizgisini kırması ve fiyat üzerinde düşüş trendini yeniden başlatması daha olasıdır. Bu potansiyel kırılmanın sonucunda satış baskısını artırması ve ApeCoin fiyatını en son 2022’nin Kasım ayında görülen 2,83 dolardaki dip desteğine itmesi beklenebilir.

APE için potansiyel bir yükseliş senaryosunda ise formasyonun direncinden bir yükseliş kırılımının gelmesi de ihtimal dışı değil. Bu senaryoda fiyatın üçgenin üst trend çizgisini kırması ve ardından sert şekilde yükselmesi beklenir.

APE İçin Teknik Göstergeler

APE için MACD (mavi) ve sinyal (turuncu) çizgileri arasındaki çoklu geçişler uzun zamandır varlığını koruyan belirsizliği ortaya koyuyor. Üçgen formasyonun direnç görevi gören üst trend çizgisiyle hizalı hale gelen 20 günlük EMA ise fiyatın yükselmesinin önünde ek bir direnç görevi görüyor.