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  •   0,50 Dolar Eşiğini Geçen XRP’de Yüzler Gülüyor! Ripple’ın Altcoin’i İçin O Metrik Adeta Uçtu!

0,50 Dolar Eşiğini Geçen XRP’de Yüzler Gülüyor! Ripple’ın Altcoin’i İçin O Metrik Adeta Uçtu!

XRP'nin 0,50 dolar eşiğini geçerek olumlu bir görüntü vermeye devam ederken fiyattaki yükselişin altcoin'in o metriğindeki güçlü artışı takip ettiği görülüyor. İşte ayrıntılar.
09:37
29 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e dava açmasıyla sert bir darbe almasına rağmen popüler altcoin’ler arasında yer alan XRP‘nin fiyatı 0,50 dolar eşiğini geçerek olumlu bir görüntü vermeye devam ediyor. Altcoin’in fiyatındaki artışın sosyal hakimiyetindeki güçlü artışı takip ettiği görülüyor.

XRP’nin Sosyal Hakimiyeti Son 1 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Blockchain ve sosyal metrik analiz platformu Santiment tarafından 27 Mart’ta paylaşılan verilere göre, Ripple‘ın XRP’sinin fiyatı 6 Kasım 2022’den bu yana ilk kez psikolojik olarak önemli bir seviye olan 0,50 dolar eşiğini geçmesiyle popüler altcoin’in sosyal hakimiyeti son bir yılın en yüksek noktasına çıktı.

Santiment’ın sağladığı veriler, XRP fiyatının son 50 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından insanların yoğun bir şekilde altcoin hakkında konuşmaya başladıklarını ve bu tartışmaların yoğunluğunun son 21 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Sosyal baskınlık seviyesi ayrıca kripto paralar hakkındaki tartışmaların tamamının yaklaşık yüzde 2’sinin XRP ile ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

XRP’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, bu yazının hazırlandığı sırada XRP’nin son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselişle 0,5274 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Veriler, XRP’nin son 30 günde ise yüzde 40’ın üzerinde yükseldiğini gösteriyor.

Ripple’ın XRP’sindeki yükselişin altında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’a ve üst düzey yöneticilerine açtığı davada mahkemeden şirketin lehine karar vereceği beklentisi yer alıyor.

Ripple’ın XRP’si güncel fiyatlarla ve dolaşımdaki arz miktarı ile 27.25 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 6’ncı, aynı zamanda en büyük 5’nci altcoin konumunda. Popüler altcoin’in hemen önünde ise 33.31 milyar dolar piyasa değeri ile stablecoin olan USD Coin (USDC) yer alıyor.

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