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RIPPLE (XRP)

XRP grafiğinde çok döngülü direnç desteğe dönüşürken 3,65 dolar hedefi yeniden gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de çok döngülü direnç bölgesi desteğe dönüşürken $XRP için 3,65 dolar hedefi yeniden izleniyor.
  • 📈 Piyasa 1,10 dolar desteğini ve 1,22 dolar direncini kısa vadeli yön açısından yakından takip ediyor.
  • 📊 CoinCodex verilerine göre fiyat 1,12 dolarda kalırken işlem hacmi yüzde 200’ün üzerinde arttı.
  • 🧭 Geçen yıl temmuz ayındaki 3,65 dolarlık zirve, ABD’de kabul edilen kripto yasa tasarılarının ardından görülmüştü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, uzun süredir aşılamayan bir teknik seviyenin üzerine çıkmasının ardından son yılların en kritik teknik evrelerinden birine girmiş olabilir. Piyasa analisti Crypto Kid, daha önce fiyatı birçok kez durduran bu bölgenin artık destek olarak çalıştığını belirtiyor. Bu değişim, yatırımcıların 3,65 dolarlık tarihi zirveyi yeniden izlemeye başlamasına yol açtı.

İçindekiler
1 Teknik yapıda dikkat çeken dönüşüm
2 Kısa vadede 1,10 dolar desteği izleniyor
3 İşlem hacminde sert artış görüldü

Teknik yapıda dikkat çeken dönüşüm

Crypto Kid’e göre XRP, birden fazla piyasa döngüsünde direnç görevi gören bölgeyi desteğe çevirdi. Teknik analizde bu tür hareketler, alıcıların daha güçlü biçimde devreye girdiğine ve piyasa yapısında yukarı yönlü bir değişim oluştuğuna işaret ediyor. Analist, bu desteğin korunması halinde fiyatın yeniden 3,65 dolara yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini düşünüyor.

Bu seviyenin önemi, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketinden kaynaklanmıyor. XRP, geçen yıl temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi’nin GENIUS Act ve CLARITY Act dahil üç önemli kripto yasa tasarısını kabul etmesinin ardından 3,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Düzenleyici çerçevenin netleşebileceğine dair beklenti, o dönemde varlıktaki yükselişi hızlandırmıştı.

Mini sözlük: Order block, fiyat grafiğinde güçlü alım ya da satım emirlerinin yoğunlaştığı teknik bölgeyi tanımlar. Analistler bu alanları, kurumsal işlemlerin iz bırakabildiği ve sonraki fiyat yönü açısından belirleyici olabilen seviyeler olarak değerlendirir.

Crypto Kid, XRP’nin çok döngülü direnç bölgesini desteğe çevirdiğini ve bu yapının korunması halinde 3,65 dolarlık zirvenin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Kısa vadede 1,10 dolar desteği izleniyor

Yakın vadede piyasanın odağında 1,10 dolar seviyesi bulunuyor. XRP’nin bu bölgenin üzerinde yatay bir seyir izlemesi, yükseliş yapısının korunması açısından kritik görülüyor. Olası kısa süreli geri çekilmelerde alıcıların bu alanı savunması, daha geniş ölçekte olumlu görünümü destekleyebilir.

Bir sonraki önemli direnç ise 1,22 dolar civarında yer alıyor. Dört saatlik grafikte bulunan order block nedeniyle bu seviye, piyasada yön tayini açısından öne çıkıyor. XRP’nin bu bölgenin üzerine güçlü biçimde çıkması halinde yukarı hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.

SeviyeTürÖnemi
1,10 dolarDestekKısa vadeli yükseliş yapısının korunup korunmayacağını gösterebilir
1,22 dolarDirençAşılması halinde yükseliş ivmesini güçlendirebilir
3,65 dolarTarihi zirveUzun vadeli hedef ve teknik eşik olarak öne çıkıyor

İşlem hacminde sert artış görüldü

CoinCodex verilerine göre XRP 1,12 dolardan işlem görüyor. Varlık, teknik açıdan ilk önemli eşiği oluşturan 1,14 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra dikkat çekti. Aynı dönemde işlem hacmi yüzde 200’ün üzerinde artarak piyasaya katılımın yeniden güçlendiğine işaret etti.

XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla bilinen bir dijital varlık olarak öne çıkıyor. Mevcut fiyatın 3,65 dolara yeniden ulaşması için kayda değer bir yükseliş gerekecek olsa da, güçlenen destek bölgeleri ve artan işlem aktivitesi piyasada ivmenin toparlandığını gösteriyor.

CoinCodex verileri, XRP’nin 1,12 dolar seviyesinde kaldığını ve işlem hacminin yüzde 200’ün üzerinde artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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