Circle, tokenleştirilmiş hisse senedi piyasasında haftalık DEX hacminde yeniden ilk sıraya yükseldi

Circle, tokenleştirilmiş hisse senedi piyasasında haftalık merkeziyetsiz borsa hacminde yeniden zirveye çıktı. CoinMarketCap Research verilerine göre şirket, son yedi günde 32 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı ve 30 milyon dolarda kalan Micron’u sınırlı farkla geride bıraktı.

Haftalık sıralamada Circle öne çıktı

Veriler, Circle’ın tokenleştirilmiş hisse senedi işlemlerinde en yüksek haftalık hacmi kaydettiğini gösterdi. Sıralamada Micron ikinci olurken, Tesla 14 milyon dolar, SpaceX 13 milyon dolar, NVIDIA 12 milyon dolar ve Strategy 11 milyon dolar hacimle Circle ile Micron’u izledi.

CoinMarketCap Research, Circle’ın 32 milyon dolarlık haftalık DEX hacmiyle tokenleştirilmiş hisse senedi liderliğini yeniden aldığını, Micron’un ise 30 milyon dolarla çok yakın bir seviyede kaldığını belirtiyor.

Varlık Haftalık DEX hacmi Circle 32 milyon dolar Micron 30 milyon dolar Tesla 14 milyon dolar SpaceX 13 milyon dolar NVIDIA 12 milyon dolar Strategy 11 milyon dolar

Araştırma notunda, Micron tarafındaki tokenleştirilmiş işlem akışının önemli bölümünün Ondo Finance altyapısı üzerinden geçtiği bilgisi de yer aldı. Bu tablo, dijital menkul kıymetlerin işlem görmesinde tokenizasyon altyapısı sağlayıcılarının etkisinin arttığına işaret etti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse senedi, geleneksel bir hisseye dayalı değerin blokzincir üzerinde dijital temsil olarak çıkarılmasıdır. DEX ise kullanıcıların aracı kuruma ihtiyaç duymadan dijital varlık alım satımı yapabildiği merkeziyetsiz işlem platformlarını ifade eder.

İlgi ilk heyecanın ötesine taşınıyor

Son sıralama, yatırımcı talebinin yalnızca yeni ürün lansmanlarının yarattığı kısa süreli ilgiden ibaret kalmadığını ortaya koydu. SpaceX’in haftalık hacmi 35 milyon dolardan 13 milyon dolara gerilerken, Circle’daki daha istikrarlı görünüm piyasada daha kalıcı bir ilginin oluştuğunu düşündürdü.

Tokenleştirilmiş finansal ürünlerdeki genişleme, blokzincir tabanlı piyasa yapısının olgunlaşmasıyla birlikte hız kazanıyor. Bu yapı, geleneksel varlıklara daha hızlı takas, günün her saati işlem ve daha geniş erişim gibi imkanlar sunuyor.

Kurumsal ilgi ve düzenleme tartışmaları öne çıkıyor

Ondo Finance, Backed Finance ve benzeri tokenizasyon şirketleri, geleneksel finans ile merkeziyetsiz altyapıyı birleştirmeye dönük çalışmalarını son dönemde artırdı. Bu eğilim, düzenlemelere uyumlu dijital varlık platformlarına yönelik ihtiyacın da büyüyebileceğini gösteriyor.

Haftalık DEX hacmi, tokenleştirilmiş hisse senedi ekosisteminde likiditenin hangi alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor; yüksek işlem aktivitesi ise piyasa verimliliğini destekleyip maliyetleri aşağı çekebiliyor.

Circle, aynı zamanda USDC’nin ihraççısı konumunda bulunuyor. USDC, küresel ölçekte en büyük regülasyona tabi stabilcoinlerden biri olarak öne çıkarken, şirketin merkeziyetsiz finans, ödeme sistemleri ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanındaki genişleyen rolü konumunu güçlendirdi.

Piyasa gözlemcileri, stabilcoin ihraççılarını artık yalnızca ödeme ağı sağlayıcısı olarak değil, finansal altyapının temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyor. ABD ve Avrupa’daki düzenleme tartışmalarının sürmesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda ihraççılar, tokenizasyon platformları ve blokzincir ağları arasındaki rekabetin daha da belirgin hale gelmesi bekleniyor.