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Kripto Para

Vanguard dijital varlıklar için ilk üst düzey yöneticisini aradığını duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vanguard, bireysel varlık yönetimi için ilk dijital varlıklar başkanını aramaya başladı.
  • 📌 Yeni görev, şirket için çok yıllı dijital varlık yol haritasını hazırlayacak.
  • 💬 Vanguard, 2024 başında spot Bitcoin ETF'lerini reddetmiş, Aralık 2025'te yasağını geri çekmişti.
  • 🪙 Bu adım, $BTC ve kripto ETF'lerine yaklaşımın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık yöneten yatırım devi Vanguard, dijital varlıklar alanındaki en dikkat çekici adımlarından birini attı. Şirketin yayımladığı yönetici ilanı, bireysel varlık yönetimi birimi için ilk kez bir Dijital Varlıklar Başkanı arandığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 İlan, strateji değişimine işaret etti
2 Kriptoya mesafeli duruştan kontrollü açılıma
3 2025 kararının ötesine geçen bir sinyal verdi

İlan, strateji değişimine işaret etti

Söz konusu pozisyonun, şirket için çok yıllı bir dijital varlık yol haritası hazırlaması bekleniyor. İlanda, görevi üstlenecek yöneticinin dijital varlık stratejisini belirleyeceği, uygulama planını yöneteceği ve kurum genelindeki icra sürecine liderlik edeceği belirtildi.

Vanguard, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak özellikle düşük maliyetli endeks fonlarıyla tanınıyor. Bu nedenle şirketin dijital varlıklar için özel bir üst düzey görev tanımlaması yapması, sektör izleyicileri açısından kayda değer bir gelişme olarak görülüyor.

Yeni yönetici, Vanguard’ın dijital varlık yeteneklerini, ürünlerini ve işleyiş modelini nasıl değerlendireceğini, önceliklendireceğini, geliştireceğini ve uygulayacağını şekillendirecek.

İlanın ayrıntıları, Vanguard’ın yalnızca mevcut ürünlere erişim sağlamakla yetinmeyebileceğine işaret etti. Şirket, dijital varlık kapasitesini hangi alanlarda geliştireceğine ve bunu hangi ürün yapılarıyla destekleyeceğine ilişkin daha kapsamlı bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Kriptoya mesafeli duruştan kontrollü açılıma

Vanguard, 2024’ün başında ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandığında bu ürünleri müşterilerine sunmayı reddetmişti. O dönemde şirket, Bitcoin gibi yüksek oynaklığa sahip varlıkların uzun vadeli portföyler için uygun olmadığı görüşünü savunuyordu. Aracı kurum platformu da bu ETF’lerin alımını engellemişti.

Bu yaklaşım, BlackRock yöneticiliğinin ardından Vanguard’ın CEO’luğuna gelen Salim Ramji döneminde yumuşamaya başladı. Ramji, BlackRock’ta spot Bitcoin ETF’si IBIT’in piyasaya çıkış sürecini yöneten isimlerden biri olarak biliniyor.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, ilanı gördükten sonra yarı yarıya şaşırdığını belirterek Vanguard’ın kripto ETF’lerine platformunda yer vermekle sınırlı kalacağını düşündüğünü aktardı.

2025 kararının ötesine geçen bir sinyal verdi

Vanguard, Aralık 2025’te kripto para ETF’lerine yönelik uzun süredir uyguladığı yasağı geri çekmişti. Buna karşın şirket, o dönemde kendi kripto ürünlerini piyasaya sürme planı bulunmadığını açıkça ifade etmiş ve meme coin gibi yüksek riskli varlıkları kapsam dışında tutacağını söylemişti.

Temmuz 2026 tarihli yeni ilan ise bu çizginin yeniden gözden geçirildiğine işaret ediyor. Şirketin doğrudan ürün çıkarıp çıkarmayacağı henüz netleşmese de, dijital varlıklar için kurumsal düzeyde bir yol haritası hazırlanacak olması, Vanguard’ın bu alandaki tutumunu daha ileri bir noktaya taşıyabileceğini gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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