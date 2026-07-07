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UNISWAP (UNI)

Uniswap Labs, UNI yakım programının yeni aşaması için v4 havuzlarında protokol ücretlerini oylamaya açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap Labs, UNIfication programını genişletmek için v4 havuzlarındaki protokol ücretlerini oylamaya açtı.
  • 📅 7 Temmuz'da başlayan Snapshot oylaması 12 Temmuz'da bitecek, bağlayıcı zincir üstü oylama ise 13 Temmuz haftasında gelecek.
  • 💧 Eleştirilerin odağında, ücret kesintilerinin likidite sağlayıcılarının gelirini azaltabilecek olması yer alıyor ve bu tartışma $UNI çevresinde sürüyor.
  • 📈 Uniswap geçen ay bir günde 186 bin UNI yaktı, ayrıca Robinhood Chain üzerinde bir haftadan kısa sürede 250 milyon doları aşan hacim gördü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Uniswap Labs, UNI token sahiplerinden UNIfication yakım programının bir sonraki aşaması için Uniswap v4 havuzlarının bir bölümünde protokol ücretlerini onaylamalarını istedi. Halihazırda 11 blokzincirde uygulanan programın kapsamının genişletilmesi için 7 Temmuz’da başlayan oylamanın 12 Temmuz’da sona ermesi planlanıyor.

İçindekiler
1 Oylama takvimi ve kapsam
2 v4 yapısı neden daha farklı
3 Likidite sağlayıcıları açısından tartışma
4 Yakım verileri ve son büyüme adımları

Oylama takvimi ve kapsam

Şirket, ilk aşamada beş gün sürecek bir Snapshot oylaması yürütüyor. Ardından 13 Temmuz haftasında bağlayıcı nitelikte zincir üstü oylamanın yapılması öngörülüyor. Teklif, Ethereum, Arbitrum, Base, Celo, OP Mainnet, Soneium, X Layer, Worldchain, Zora, BNB Chain ve Polygon üzerinde çalışan mevcut ücret ve yakım mekanizmasına v4 havuzlarının eklenmesini içeriyor.

Mini sözlük: Snapshot, merkeziyetsiz toplulukların zincir dışında kullandığı oylama sistemidir. Sonuçlar doğrudan zincire yazılmasa da yönetişim sürecinde sonraki bağlayıcı oylama için referans işlevi görür.

Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısı sunan en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor. Teklif kabul edilirse, işlem ücretlerinden protokole ayrılan payın tahsil edilmesi için eşdeğer değerde UNI yakılacak ve bu tokenler Ethereum ağına taşınarak geri döndürülemeyen bir adrese gönderilecek.

Uniswap Labs, v4 havuzlarını mevcut ücret ve yakım programına dahil etmek için 7 Temmuz’da başlayan Snapshot oylamasını başlattı; bağlayıcı zincir üstü oylamanın ise 13 Temmuz haftasında yapılması bekleniyor.

v4 yapısı neden daha farklı

Uniswap v2 ve v3 havuzlarında ücret yapısı daha sabit işlerken, v4 havuzlarında “hook” sistemi nedeniyle ücretler bloktan bloğa değişebiliyor. Bu nedenle v4 entegrasyonu önceki sürümlere göre daha karmaşık bir yapı gerektiriyor. Teklifte bu sorunu çözmek için iki sözleşmeli bir sistem öngörülüyor.

Bu yapıda ilk sözleşme havuz için uygulanacak ücret oranını belirliyor, ikinci sözleşme ise bu kuralların uygulanmasını sağlayarak ücretleri ilgili adrese aktarıyor. Böylece yönetişim tarafı ileride tüm sistemi yeniden kurmadan yalnızca politika sözleşmesini değiştirerek kuralları güncelleyebilecek.

Teklif, üç tür v4 havuzunu kapsıyor: hooksuz havuzlar, açık artırma yoluyla oluşturulan havuzlar ve dış kaynaklı likiditeyi sisteme taşıyan toplayıcı hook kullanan havuzlar. Base ağında ücret 3 baz puan olarak belirlenirken diğer ağlarda 10 baz puan uygulanması planlanıyor. Toplayıcı hook kullanan havuzlarda ise ücretin standart üst sınırın üzerine çıkabildiği aktarıldı.

Ağ veya havuz türüPlanlanan ücret
Base3 baz puan
Diğer ağlar10 baz puan
Toplayıcı hook kullanan havuzlarStandart sınırın üzerinde

Likidite sağlayıcıları açısından tartışma

Protokol ücretleri devreye alındığında, işlem yapan kullanıcıların ödediği ücretlerin bir kısmı protokole aktarılıyor. Bu durum, havuzlara sermaye sağlayan likidite sağlayıcılarının gelirinden pay kesilmesi anlamına geliyor. Bu yüzden düzenleme, UNI sahipleri ile likidite sağlayıcılarının çıkarları arasında yeni bir denge tartışmasını da beraberinde getirdi.

Panoptic’i yöneten Guillaume Lambert, v4 üzerinde vergi benzeri bir ücret yapısının likidite sağlayıcılarını platformdan uzaklaştırabileceğini, v2 ve v3 tarafında da benzer kesintiler bulunduğu için bunun protokolün işleyişine zarar verebileceğini savunuyor.

Yakım verileri ve son büyüme adımları

Uniswap, geçen ay bir günde 186 bin UNI yakarak günlük bazda rekor kırdı. Bu seviye, daha önce görülen 134 bin UNI’lik günlük zirvenin üzerine çıktı. 7 Temmuz itibarıyla UNI fiyatı 3.23 dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Token, Mayıs 2021’de gördüğü 44.97 dolarlık zirvenin belirgin biçimde altında işlem görüyor.

Buna karşın Uniswap ekosistemi genişlemeyi sürdürüyor. Protokol, temmuz ayı başında Robinhood Chain üzerinde kullanıma açıldı. Uniswap burada v2, v3, v4 ve UniswapX ürünlerini ilk günden devreye aldı ve bir haftadan kısa sürede 250 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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