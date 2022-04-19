19 Nisan'daki Twitter paylaşımında popüler analist Root, dramatik bir Bitcoin satışı için gerçek bir neden olmadığını savunuyor.

Elde edilen son bilgiler ve araştırmalar, Bitcoin holder’ları sayesinde lider kripto para biriminin 25.000 dolar altına inme olasılığının çok düşük olduğunu gösteriyor. 19 Nisan’daki bir dizi Twitter paylaşımında popüler analist Root, dramatik bir Bitcoin satışı için gerçek bir neden olmadığını savunuyor.

“Dramatik Satışlar İçin Neden Yok”

Analistlerin açıklamalarına göre on,chain veriler, spot fiyat hareketlerinde çok daha fazla umut verici görünüyor. Çünkü elde edilen verilere göre, hala piyasada bulunan yatırımcılar BTC/USD‘nin gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacağı fikrini destekliyor.

Bu noktada Root yaptığı açıklamalarda bu yükselişin beklentisinin, piyasadaki kısa vadeli yatırım stratejisi benimseyen yatırımcıların azlığından kaynaklandığını ifade ediyor. Bildiğiniz gibi Bitcoin Kasım ayında 69.000 dolar ile yeni bir ATH kaydetti ve sonrasında düşüşe geçti. Ancak yapılan açıklamalar yatırımcıların yükseliş beklediğini gösteriyor.

Root, bu noktada yaptığı açıklamalarda “HODL ordusunun” büyümesi ile birlikte neredeyse hiç kısa vadeli yatırımcı olmadan yeni ATH’lerin kaydedilmesine izin verildiğini dile getiriyor. Çünkü analist, pek çok kişinin BTC’nin 100.000 dolar olmasını beklediğini ve bu seviyeler görülmeden satış yapmak istemediğini ifade ediyor.

25.000 Dolar Altı Gelir Mi?

Analistlere göre şu anda piyasada büyük satışların olması için hiçbir neden yok ve bu da 25.000 doların altının görülmeyeceği yorumlarının yapılmasını sağlıyor. Dolayısıyla Root da dramatik satışlar için neden olmadığını ve BTC’nin yükselişinin beklenen bir durum olduğunu dile getiriyor.

Ancak yine de bazı analistler önümüzdeki haftalarda BTC’nin 21.000 doları test edebileceğini ve bu seviyenin yeni dip olabileceğini ifade ediyor. Şu anki fiyatlardan 21.000 dolar seviyesine yaşanacak bir düşüş ise piyasada büyük paniğe sebep olabilir. Analistler bu noktada enflasyon verilerinin önemli olacağını düşünüyor.