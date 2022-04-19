Tarihte hep tahminlerinin tutulmasıyla bilinen ve bir kripto yatırımcısı da olan analist, Avalanche (AVAX)'ın da bulunduğu bu altcoinleri öneriyor.

Bir kripto yatırımcısı olan ve bu zamana kadar tahminleri çıkan analist Michael van de Poppe, kriptoların benimsenmesinin giderek arttığı bu dönemde özellikle içlerinde AVAX’ın da bulunduğu bu altcoinlere dikkat çekiyor.

Chainlink (LINK)

Analist, hem takipçi sayısının çokluğu ve onları yönlendirmeleriyle etkilemesi hem de tarihte hep başarılı tahminlerde bulunmasıyla biliniyor. Poppe’un odağında olan ilk altcoin ise Chainlink (LINK) oluyor. Analist, DeFi’de oracle’lara son derece ihtiyaç duyulduğunu ve LINK gibi köklü girişimlerin giderek değerleneceğini öngörüyor. Bu yazı yazılırken LINK, son 24 saatteki %4’ün üzerindeki artışıyla yaklaşık 13,85 dolardan işlem görüyor. Ayrıca LINK, haftalık olarak bakıldığında %1 artış gösterirken aylık ise %7 kadar bir düşüşte olduğu görülüyor. Analist, LINK’in iki haftalık bir düşüş yaşadığını ve artık yükselişlerle kazanca geçeceği dönemin geldiğini savunuyor.

Ankr (ANKR)

Poppe’nin radarında olan bir sonraki altcoin Ankr (ANKR), analiste göre önemli bir destek seviyesinde bulunuyor. Poppe, ANKR’nin 0,1 doları kırması durumunda bir ralli yapacağını öngörüyor. Bu yazı yazılırken ise ANKR, son 24 saatteki yaklaşık %5 artışıyla 0,7 dolar civarında işlem görüyor. Ayrıca ANKR, haftalık her ne kadar %8 kadar artsa da aylık %1’e yakın düşüşünden henüz kurtulamamış gibi gözüküyor. Ancak analistin dediği gibi ANKR, böyle devam ederse kaybettiklerini toparlamanın ötesinde bize bir ralli gösterebilir.

Avalanche (AVAX)

Ayrıca analist, son olarak Avalanche (AVAX)’ın önemli ölçüde bir benimsenme gerçekleştirdiğini ve ekosistemini hızla büyüttüğünü vurguluyor. Analist, bu benimsenmenin katman 1 blockchain projelerinde değerinin on kat artması anlamına gelebileceğini vurguluyor. Bu süreçte AVAX, günlük oluşturulan hesap sayısı olarak 500.000’i aşmasıyla bu büyümeyi doğruluyor. Tüm bunların yanı sıra AVAX, son 24 saatteki %6 kadar yükselişiyle yaklaşık 77,75 dolardan işlem görüyor. Ayrıca AVAX, haftalık da %5 kadar yükseliş gösterirken aylık ise %13 kadar düşüş göstererek henüz kaybettiklerini geri kazanamadığını gösteriyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.