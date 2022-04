Metaverse oyunlar, özellikle Play to Earn (P2E) modeliyle 2021’in sonlarına doğru bir patlama yaşamıştı. Her ne kadar geçtiğimiz son iki hafta tüm kriptolarda olduğu gibi metaverse coinlerde de iç açıcı zamanlar yaşatmasa da metaverse platformları yatırımlarıyla durmuyor olarak gözüküyor. Animoca Brands Corp’a ait olan NFT oyun firması The Sandbox, 4 milyar dolar değerinde fon arayışına çıkarak platformu daha ileriye taşımak istiyor.

400 Milyon Dolar Hazır

The Sandbox, ethereum blockchaininde bulunan, dijital varlıklarla takas yapımına izin veren ve platform içerisinde token kazanmaya fırsat tanıyan bir oyun platformu olarak biliniyor. Bu fon arayışı ile Sandbox, hem platform içerisinde güncellemeler sağlayabilir ya da platformun yerel tokenı olan SAND için bir rezerv oluşturabilir.

Bu süreçte The Sandbox, henüz kimliği açıklanmayan potansiyel yatırımcı olan kişilerden 400 milyon dolar değerinde fon toplama amaçlarını başlattıklarını da bildiriyor. The Sandbox, 400 milyon dolar ile durmayıp bunu 4 milyar dolara kadar taşıyacaklarını da iletiyor.

SAND Fiyat Hareketleri

Elbette ki bu fon toplama işlemi, yatırımcı ve oyuncuları daha çok platforma çekecektir ve platformun yerel tokenı olan SAND’in de bir fiyat artışı gözlemlenecektir. Bunun yanı sıra bugün, kriptolarda çoğunlukla %5’e varan artışlar gözlemlemekteyiz. SAND de bundan geri kalmıyor ve bu yazı yazılırken son 24 saatteki %8’in üzerindeki artışı ile çoğu kriptoya göre daha iyi performans sergileyerek yaklaşık 2,8333 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca iki haftadır süren kripto düşüşlerinden sonra SAND’in haftalık %5 artışı ile durumu toparlamaya başladığı görülebiliyor. Ancak bu toparlanmalar SAND’in aylık düşüşünü henüz toparlamadığını da gösteriyor. SAND, aylık %12 kadar bir düşüş yaşıyor. Her şeye rağmen SAND, bir yükseliş trendine girmiş olarak gözüküyor ve bu fon toplamanın da etkisiyle daha da ileri noktalara ulaşabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.